Javna najemna stanovanja: na razpisu na voljo 2,8 milijona evrov

Posamezen projekt bo do podpore upravičen, če bodo z njim pridobljena vsaj štiri stanovanja. Krita bo do polovica upravičenih stroškov posameznega projekta, vendar največ 700.000 evrov na posamezen projekt.

Sredstva prek razpisa lahko dobijo javni stanovanjski skladi, neprofitne stanovanjske organizacije in lokalne skupnosti, in sicer za povečanje svojega fonda javnih najemnih stanovanj z gradnjo novih stanovanj, nakupom stanovanj oz. nakupom stanovanj s prenovo ali s prenovo obstoječe neuporabne stavbe ali dela stavbe, ki je že v njihovi lasti.

Upravičeni stroški so stroški za nakup zemljišča ali stanovanja, gradbena in druga dela, komunalni prispevek, stroški priprave projektne in investicijske dokumentacije ter tudi izvajanje ukrepa umetniškega deleža v javnih investicijskih projektih v skladu z določili zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Ne bodo pa med drugim kriti stroški davkov, posredovanja in cenitev, odvetnikov ter ostali pravni in drugi stroški.

Ministrstvo bo sofinanciralo upravičene stroške, ki so oz. bodo nastali v obdobju od 1. februarja 2020 do 31. decembra 2025. Upravičenci bodo sredstva lahko prejeli po zaključku projektov na podlagi dokazil. Na voljo je skupno 2,84 milijona evrov iz sklada za okrevanje in odpornost.

Prvi razpis za zagotavljanje javnih najemnih stanovanj je bil objavljen aprila 2022, razpisanih je bilo 60 milijonov evrov.