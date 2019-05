Javna naročila brez konkurence: v večini primerov le ena ponudba

Transparency International (TI) Slovenia je v študiji nakupov merilnikov hitrosti (radarjev) v postopkih javnega naročanja zaznal visok delež naročil z le eno prejeto ponudbo, in sicer ta delež znaša kar 75 odstotkov. To Slovenijo uvršča med države z največ razpisi z le enim ponudnikom – več od Slovenije so takih razpisov v letu 2015 imeli le Hrvaška, Ciper in Poljska, v 2016 pa Češka, Hrvaška, Poljska in Romunija.

TI Slovenia je v analizi 24 nakupov merilnikov hitrosti pri šestih naročnikih ugotovil, da je v kar 18 primerih, torej treh četrtinah vseh primerov, analiziranih nakupov naročnik prejel le eno ponudbo. To se je dogajalo kljub temu, da je bilo na trgu v večini primerov prisotnih več ponudnikov.

"Pereči problematiki javnih naročil z eno ponudbo morajo pristojni državni organi posvečati bistveno več pozornosti. Sploh v primerih, ko naročniki prejemajo eno ponudbo v tako visokem deležu kot pri merilnikih hitrosti. Naročila z le eno prejeto ponudbo predstavljajo tveganje za učinkovito in gospodarno rabo javnih sredstev," je povedalVid Tomić, generalni sekretar TI Slovenia.