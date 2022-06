'Javna pisma glede odnosa do Ukrajine ne smejo biti poligon za delitev javnosti'

V razpravi o Ukrajini so se osredotočili na vprašanja o tem, na kakšen način in v kolikšnem obsegu naj se Slovenija osredotoči pri pomoči Ukrajini. Fajon je ponovno poudarila, da Slovenija najostreje obsoja rusko agresijo na Ukrajino, še posebej številne napade na civilno prebivalstvo in infrastrukturo.

Člani nove sestave Strateškega sveta za zunanjo politiko bodo imeli v luči spreminjajočih se geopolitičnih razmerij v svetu pomembno vlogo pri oblikovanju prihodnjih aktivnosti in angažmaja Slovenije v mednarodnih odnosih, so sporočili iz zunanjega ministrstva. "Želim si, da bi oblikovanje politik temeljilo na strateškem razmisleku in da bi odločitve sprejemali v sodelovanju s stroko in na vključujoč, demokratičen način," je poudarila ministrica.

"Javna pisma ne smejo biti poligon za delitev javnosti"

Člani sveta in gosti so razpravljali o javnih pismih glede slovenskega odnosa do vojne v Ukrajini. Strinjali so se, da so pisma odraz zaskrbljenosti ljudi in da je potrebno iskati skupne poti glede prihodnjega ravnanja Slovenije. "Takšna javna pisma ne smejo biti poligon za delitev slovenske javnosti, ampak podlaga za vključevanje civilne družbe v razpravo o pomembnih zunanjepolitičnih odločitvah Slovenije. Vsakdo mora imeti možnost izraziti mnenje, ne da bi bil ob tem etiketiran," je med drugim povedala ministrica in poudarila, da bo Slovenija še naprej pomagala Ukrajini na vseh mogočih področjih, tako v obliki humanitarne pomoči in pri obnovi države, kot pri štipendiranju ukrajinskih beguncev.

Pomoč v obliki orožja pa za Slovenijo ne sme biti prioriteta, saj zgolj z orožjem ne bo mogoče doseči miru, so še zapisali v sporočilu. "Veseli me, da smo imeli priložnost soočiti svoja stališča v tej zelo koristni razpravi. Četudi ponekod različna, pa se strinjamo, da si mora Slovenija prizadevati in dajati pobude za iskanje diplomatskih in kompromisnih rešitev. Samo Ukrajina lahko odloča o nadaljnjem procesu in o tem, kaj je zanjo zmaga oziroma sprejemljiv kompromis v tej vojni. Vloga Slovenije in EU pri tem pa je, da ji na tej poti nudita vso ustrezno podporo," je poudarila ministrica, ki se zaveda, da je ob tem nujen tudi dialog z Moskvo.