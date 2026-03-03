Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Javna uprava podelila priznanja za izjemne dosežke uslužbencev

Ljubljana, 03. 03. 2026 18.12 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
L.M.
Podelitev priznanj javnim uslužbencem

V predsedniški palači je prvič potekala podelitev plaket za izjemne delovne uspehe v javni upravi, s katero je Vlada Republike Slovenije uradno priznala nadpovprečne dosežke javnih uslužbencev.

Minister za javno upravo Franc Props je v nagovoru izpostavil, da novi zakon omogoča formalno priznanje izjemnih dosežkov, vendar sam po sebi ne zagotavlja kakovosti. To ustvarjajo posamezniki s predanostjo, strokovnimi rešitvami in odgovornostjo pri zahtevnih odločitvah ter v kompleksnih okoliščinah.

"Vaše delo pogosto ni v ospredju javnosti, a njegov učinek je vsakodnevno prisoten v življenju ljudi – v njihovi pravni varnosti, učinkovitih javnih storitvah ter zaupanju, da institucije delujejo. Plaketa, ki jo danes prejmete, je simbol tega zaupanja. Je zahvala za nadpovprečne rezultate in hkrati sporočilo, da država prepoznava in ceni strokovnost ter integriteto," je dejal.

Props pravi, da so te plakete tudi spodbuda vsem zaposlenim, saj se javna uprava brez takšnih posameznikov ne more razvijati in prilagajati hitrim družbenim spremembam.

V imenu predsednika vlade je zbrane nagovoril tudi podpredsednik vlade Matej Arčon, ki je poudaril, da javni sektor ni namenjen ustvarjanju dobička, temveč zagotavljanju enakega dostopa do ključnih storitev. "Javni uslužbenci morda niste pod reflektorji, a vsak dan izboljšujete naša življenja. In jih tudi rešujete. Skrbite za to, da živimo v urejeni, varni, humani družbi. Delati za skupno dobro pogosto pomeni iskati kompromise med različnimi interesi, potrpežljivo poslušati in vedno znova iskati rešitve, ki služijo večini. V gospodarstvu je uspeh pogosto merjen s številkami, v javni upravi pa z zadovoljstvom ljudi."

Podelitev plaket je del širše prenove plačnega sistema, katere cilj je pravičnejša, preglednejša in bolj motivacijska ureditev, sporoča Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje

Med letošnjimi prejemniki so posamezniki, ki so s svojim delom zaznamovali ključne projekte in področja delovanja države. Plaketo so prejeli Jadranka Gustinčič za vodenje in podporo zahtevnim projektom vlade, Jernej Kogoj in Marko Mikulin za pomemben prispevek k izvedbi projektov Evropske prestolnice kulture 2025 v Novi Gorici ter Roman Lavtar za sistemsko zakonodajo in mednarodno sodelovanje na področju lokalne samouprave.

Priznanja so prejeli tudi Andreja Osolnik za razvoj zakonodaje s področja geodetskega sistema, Barbara Peternelj za izjemne delovne uspehe in učinkovito vodenje zahtevnih projektov v Generalnem sekretariatu vlade ter Peter Pogačar za vodilno vlogo pri ključnih reformah javnega sektorja, zlasti plačni reformi.

Med nagrajenci so še Janez Polajnar za razvoj hidrološkega napovedovanja in delovanje ob poplavah, Vida Starič Holobar za prispevek k uveljavitvi slovenskega sistema predšolske vzgoje kot mednarodno prepoznavnega, Branko Vidrih za izjemen prispevek k razvoju slovenske državnosti in krepitvi učinkovitosti vladnega komuniciranja ter Samuel Žbogar za vodenje projekta nestalnega članstva Slovenije v Varnostnem svetu Združenih narodov.

izjemni dosežki plakete javni uslužbenci Franc Props Matej Arčon

Nenavadno presenečenje: na vrtu našli mroža

Janković o pobudi za preklic glob: 'Nismo še prvega aprila'

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
KomentInfoButaleReport 2.0
03. 03. 2026 19.59
Ob vsej tej izjemni vladni predvolilni darežljivosti kaj kmalu pričakujmo brezplačno deljenje predvolilnega golaža v vseh večjih krajih naše lepe deželice. Da! Tudi za sok Pingo bo poskrbljeno… Janša že pripravlja interpelacijo. Na izbiro soka, seveda.
Odgovori
0 0
Andrej Lon?ar3
03. 03. 2026 19.32
Izjemni dosežki Slovenske javne uprave so videni na vsakem koraku...menda. Butalepress.
Odgovori
+2
2 0
Sirhakel7
03. 03. 2026 19.24
Klasika te vlade. Nagrade za nevidno delo..
Odgovori
+4
4 0
Houdre
03. 03. 2026 19.24
To dvoje pać ne gre skupaj prjatli moji😂😂😂😂
Odgovori
+5
5 0
mali.mato
03. 03. 2026 18.51
Javno upravo najprej zmanjšajte za 30%
Odgovori
+6
6 0
bibaleze
Portal
Hči slavnega košarkarja stopa po svoji poti: Zhuri James navdušuje
Kaj dojenček zaznava v maternici
Kaj dojenček zaznava v maternici
Redko ime za fantka, ki ga nosi tudi sin Klemna Slakonje
Redko ime za fantka, ki ga nosi tudi sin Klemna Slakonje
Slavna Hrvatica oznanila svojo prvo nosečnost
Slavna Hrvatica oznanila svojo prvo nosečnost
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka namignila, ali se bo razveselila fantka ali punčke
Domen Prevc bo kmalu ponovno navdušil Slovence
Domen Prevc bo kmalu ponovno navdušil Slovence
To je vadba, ki je obnorela ženske po vsem svetu
To je vadba, ki je obnorela ženske po vsem svetu
Z izjemno vitko postavo je vzbudila skrbi
Z izjemno vitko postavo je vzbudila skrbi
vizita
Portal
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
Doživela nenaden kolaps pljuč
Doživela nenaden kolaps pljuč
Napačna diagnoza lahko vzame leta življenja
Napačna diagnoza lahko vzame leta življenja
7 živil, ki lahko zmanjšujejo vnetja v telesu
7 živil, ki lahko zmanjšujejo vnetja v telesu
cekin
Portal
Tretja izdaja ljudskih obveznic tudi za mladoletne fizične osebe
Kako bogataši zapuščajo Dubaj in regijo?
Kako bogataši zapuščajo Dubaj in regijo?
Zakaj so prispevki za s. p. čedalje višji?
Zakaj so prispevki za s. p. čedalje višji?
Novim upravičencem prva pokojnina predvidoma sredi maja
Novim upravičencem prva pokojnina predvidoma sredi maja
moskisvet
Portal
Njeno oprsje je iz dneva v dan večje
Najstarejši primer redke genske bolezni, odkrit v objemu iz ledene dobe
Najstarejši primer redke genske bolezni, odkrit v objemu iz ledene dobe
Freudov psihološki trik, ki vam zagotavlja zmago v vsakem prepiru
Freudov psihološki trik, ki vam zagotavlja zmago v vsakem prepiru
F-35 so zdaj še bolj nevarni
F-35 so zdaj še bolj nevarni
dominvrt
Portal
Sušilni stroj: Pet ključnih napak, ki se jim morate izogniti
71-letnica rešila slepega telička in bolno jagnje
71-letnica rešila slepega telička in bolno jagnje
Kdaj zamenjati kuhinjsko gobico?
Kdaj zamenjati kuhinjsko gobico?
Kako izbrati popolno posteljnino za miren in kakovosten spanec: resnica o številu niti
Kako izbrati popolno posteljnino za miren in kakovosten spanec: resnica o številu niti
okusno
Portal
Enostavna solata za zdravo malico, ki jo pripravite v nekaj minutah
Podcenjena naprava, ki omogoča najcenejši in najhitrejši način kuhanja
Podcenjena naprava, ki omogoča najcenejši in najhitrejši način kuhanja
To je najbolj okusen način priprave lososa
To je najbolj okusen način priprave lososa
Ena tistih jedi, ki jih z veseljem pojedo tudi otroci
Ena tistih jedi, ki jih z veseljem pojedo tudi otroci
voyo
Portal
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Ben se vrača
Ben se vrača
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551