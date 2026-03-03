Javna uprava podelila priznanja za izjemne dosežke uslužbencev

Minister za javno upravo Franc Props je v nagovoru izpostavil, da novi zakon omogoča formalno priznanje izjemnih dosežkov, vendar sam po sebi ne zagotavlja kakovosti. To ustvarjajo posamezniki s predanostjo, strokovnimi rešitvami in odgovornostjo pri zahtevnih odločitvah ter v kompleksnih okoliščinah.
"Vaše delo pogosto ni v ospredju javnosti, a njegov učinek je vsakodnevno prisoten v življenju ljudi – v njihovi pravni varnosti, učinkovitih javnih storitvah ter zaupanju, da institucije delujejo. Plaketa, ki jo danes prejmete, je simbol tega zaupanja. Je zahvala za nadpovprečne rezultate in hkrati sporočilo, da država prepoznava in ceni strokovnost ter integriteto," je dejal.
Props pravi, da so te plakete tudi spodbuda vsem zaposlenim, saj se javna uprava brez takšnih posameznikov ne more razvijati in prilagajati hitrim družbenim spremembam.
V imenu predsednika vlade je zbrane nagovoril tudi podpredsednik vlade Matej Arčon, ki je poudaril, da javni sektor ni namenjen ustvarjanju dobička, temveč zagotavljanju enakega dostopa do ključnih storitev. "Javni uslužbenci morda niste pod reflektorji, a vsak dan izboljšujete naša življenja. In jih tudi rešujete. Skrbite za to, da živimo v urejeni, varni, humani družbi. Delati za skupno dobro pogosto pomeni iskati kompromise med različnimi interesi, potrpežljivo poslušati in vedno znova iskati rešitve, ki služijo večini. V gospodarstvu je uspeh pogosto merjen s številkami, v javni upravi pa z zadovoljstvom ljudi."
Podelitev plaket je del širše prenove plačnega sistema, katere cilj je pravičnejša, preglednejša in bolj motivacijska ureditev.
Med letošnjimi prejemniki so posamezniki, ki so s svojim delom zaznamovali ključne projekte in področja delovanja države. Plaketo so prejeli Jadranka Gustinčič za vodenje in podporo zahtevnim projektom vlade, Jernej Kogoj in Marko Mikulin za pomemben prispevek k izvedbi projektov Evropske prestolnice kulture 2025 v Novi Gorici ter Roman Lavtar za sistemsko zakonodajo in mednarodno sodelovanje na področju lokalne samouprave.
Priznanja so prejeli tudi Andreja Osolnik za razvoj zakonodaje s področja geodetskega sistema, Barbara Peternelj za izjemne delovne uspehe in učinkovito vodenje zahtevnih projektov v Generalnem sekretariatu vlade ter Peter Pogačar za vodilno vlogo pri ključnih reformah javnega sektorja, zlasti plačni reformi.
Med nagrajenci so še Janez Polajnar za razvoj hidrološkega napovedovanja in delovanje ob poplavah, Vida Starič Holobar za prispevek k uveljavitvi slovenskega sistema predšolske vzgoje kot mednarodno prepoznavnega, Branko Vidrih za izjemen prispevek k razvoju slovenske državnosti in krepitvi učinkovitosti vladnega komuniciranja ter Samuel Žbogar za vodenje projekta nestalnega članstva Slovenije v Varnostnem svetu Združenih narodov.
