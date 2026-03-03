Javna uprava podelila priznanja za izjemne dosežke uslužbencev

Minister za javno upravo Franc Props je v nagovoru izpostavil, da novi zakon omogoča formalno priznanje izjemnih dosežkov, vendar sam po sebi ne zagotavlja kakovosti. To ustvarjajo posamezniki s predanostjo, strokovnimi rešitvami in odgovornostjo pri zahtevnih odločitvah ter v kompleksnih okoliščinah.

"Vaše delo pogosto ni v ospredju javnosti, a njegov učinek je vsakodnevno prisoten v življenju ljudi – v njihovi pravni varnosti, učinkovitih javnih storitvah ter zaupanju, da institucije delujejo. Plaketa, ki jo danes prejmete, je simbol tega zaupanja. Je zahvala za nadpovprečne rezultate in hkrati sporočilo, da država prepoznava in ceni strokovnost ter integriteto," je dejal.

Props pravi, da so te plakete tudi spodbuda vsem zaposlenim, saj se javna uprava brez takšnih posameznikov ne more razvijati in prilagajati hitrim družbenim spremembam.