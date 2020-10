Opozicija proti združevanju agencij, v DeSUS zadržani

Javne agencije naj bi osnutek novega zakona dobile šele v četrtek, za pripombe pa naj bi imele na voljo le 24 ur. Vlada si je, kot je razvidno iz osnutka, zamislila, da bi osem ključnih regulatorjev združila pod dve agenciji. Osnutek sicer ni bil javno objavljen, javne razprave o njem ni bilo.

K novoustanovljeni javni agenciji za trg in potrošnike bi pripojila Agencijo za energijo, Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos), Javno agencijo RS za varstvo konkurence (AVK), Javno agencijo RS za varnost prometa, Javno agencijo za civilno letalstvo RS in Javno agencijo za železniški promet RS. Agencijo za trg vrednostnih papirjev (ATVP) in Agencijo za zavarovalni nadzor bi vlada medtem združila pod okrilje nove javne agencije za finančne trge.

Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, kjer so osnutek zakonskega besedila pripravili, med argumenti za reorganizacijo strukture javnih regulatorjev v osnutku navajajo debirokratizacijo, iskanje sinergij in racionalizacijo procesov. A mediji izpostavljajo, da predlogi posegajo v dosedanjo neodvisnost agencij, kar naj bi zmotilo tudi predstavnike omejenih regulatorjev.

Obe agenciji bi po uveljavitvi zakonskih spremembe prevzeli vse zaposlene, premoženje, sredstva, pristojnosti, arhiv in tekoče zadeve, mandati vodstev obstoječih agencij bi nemudoma prenehali.

V koalicijski stranki DeSUS glede združevanja ključnih regulatorjev v dve agenciji pričakujejo obširno javno razpravo in pripravo predloga, ki bo skladen s pravnim redom EU, je stranka konec tedna zapisala na Facebooku."Podpiramo debirokratizacijo, a ne na račun zmanjševanja neodvisnosti pomembnih regulatornih organov," so navedli. V opoziciji pa so Levica, SD, LMŠ in SAB izrazile nasprotovanje takšnemu načinu združevanja.