Javni opomin zdravnici zaradi smrti dvojčkov v trboveljski bolnišnici

Odvetnik staršev Milan Vajda je nato aprila 2016 na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani vložil kazensko ovadbo proti bolnišnici in trem zaposlenim zaradi suma malomarnega zdravljenja. Kazensko ovadbo so vložili proti bolnišnici kot pravni osebi, pa tudi proti tedanji strokovni vodji bolnišnice Ani Medved , tedanjemu predstojniku ginekologije Jurci ter zdravnici Merkunovi.

Organi pregona so se odločili za preiskavo proti eni osebi, in sicer zdravnici Merkunovi. Zoper njo je pristojna ljubljanska okrožna tožilka Jasmina Veselvložila zahtevo za posamezna preiskovalna dejanja zaradi kaznivega dejanja malomarnega zdravljenja in opravljanja zdravniške dejavnosti. Zoper Jurco, Medvedovo, Splošno bolnišnico Trbovlje in nekdanjo direktorico Marinko Barovič pa je tožilka glede na mnenje Iztoka Takača in spisovno dokumentacijo kazensko ovadbo zavrgla.

Da so se v primeru smrti enojajčnih dvojčkov zgodile številne nepravilnosti, je pokazal tudi nadzor v porodnišnici, ki so ga aprila 2016 opravili predstavniki zdravniške zbornice. Carski rez naj bi bil ustno načrtovan za 37. teden nosečnosti, nosečnica pa je bila nato zaradi odsotnosti anesteziologov na poseg naročena šele v 38. tednu.

Na okrajnem sodišču med tem po besedah odvetnika Vajde preiskava še poteka. Staršev sodišče še ni zaslišalo. V začetku septembra sta bila sicer vabljena na preiskovalni oddelek trboveljskega sodišča, vendar nista bila zaslišana, saj naj bi zdravnica Merkunova tik pred tem zahtevala, da preiskavo primera prevzame drugo sodišče.