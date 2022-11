Javni poziv vladi glede zagotavljanja javnih stanovanj

Nevladne organizacije in stroka s področja urejanja prostora so vladi poslale javni poziv, v katerem opozarjajo na koalicijske zaveze v zvezi s stanovanjsko politiko. Poudarjajo, da bi bil morebiten vstop zasebnega kapitala v gradnjo javnih najemnih stanovanj v neskladju s koalicijsko pogodbo in v nasprotju z mnenjem širše stroke.

"Nedavni prenos za stanovanjsko gradnjo primernih zemljišč z Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) na Slovenski državni holding (SDH) namesto na javne stanovanjske sklade vzbuja skrb, da so predvolilne obljube in koalicijska pogodba že pozabljene," so zapisali v pozivu, ki so ga danes tudi medijem posredovali z Inštituta za politike prostora. "Skrbi še povečujejo medijske objave in izjave finančnega ministra v nedavnih intervjujih. Iz teh lahko sklepamo, da je vlada v zadnjih šestih mesecih za zaprtimi vrati pripravila ukrepe, ki temeljijo na vstopu zasebnega kapitala, tudi globalnih nepremičninskih korporacij, v gradnjo 'javnih' najemnih stanovanj. To je neskladno s koalicijsko pogodbo in v nasprotju z mnenjem širše stroke," so poudarili. Zahtevajo, da se stanovanjska politika takoj začrta v skladu s koalicijsko pogodbo.

icon-expand Najemna stanovanja FOTO: Stanovanjski sklad RS

Ta med drugim določa, da bo koalicija nemudoma pripravila krizni načrt reševanja stanovanjske krize za gradnjo in obnovo javnih najemnih stanovanj s poudarkom na območjih z najvišjimi cenami najemnin in zemljišč ter da bo okrepila delovanje Stanovanjskega sklada RS (SSRS) in podprla druge modele financiranja, s ciljem zagotoviti 20.000 javnih najemnih stanovanj do leta 2030. Navedeno je med drugim tudi, da bodo nepremičnine, primerne za stanovanjsko gradnjo, prenesli z DUTB na SSRS. Podpisniki poziva vladi pravijo, da bi ta zemljišča omogočila gradnjo skoraj 3000 novih javnih najemnih stanovanj in da je finančna dostopnost zemljišč ena od večjih težav sklada, zato zahtevajo brezpogojno uresničitev te napovedi. Zahtevajo tudi, da vlada vzpostavi stabilno javno sistemsko financiranje, ki ne bi temeljilo na kapitalu globalnih nepremičninskih korporacij in ne bi bilo podvrženo tržnim nihanjem. "To ne bo uresničljivo brez uvedbe progresivnega nepremičninskega davka, ki naj deluje kot odvračalni ukrep proti praznim stanovanjem in kopičenju bogastva na račun družbene blaginje," menijo. Poudarjajo, da je na stanovanjskih skladih temelječi sistem edini preostali bazen izkušenj, kadrov in struktur na področju javne stanovanjske gradnje. "S sredstvi, kadri in strokovno pomočjo je treba krepiti obstoječi sistem, ne pa vzpostavljati vzporednih obvodov, ki ne bi bili zavezani javni in transparentni stanovanjski politiki," poudarjajo.

icon-expand Stanovanja v Ljubljani FOTO: Dreamstime

Nova javna neprofitna najemna stanovanja morajo biti po njihovem mnenju vzor pri zasnovi sodobnih stanovanj, sosesk in javnega prostora, saj ne vplivajo samo na bivalni standard gospodinjstev, ampak na način poselitve, urejanja prometa, energetske varčnosti in socialne integriranosti celotne države. "Zato je ključno, da se smiselno umeščajo v prostor ter snujejo strokovno in transparentno, z javnimi urbanističnimi in arhitekturnimi natečaji," pravijo. Menijo, da so izkušnje Švedske, Nemčije in Irske, kjer so javna socialna najemna stanovanja prevzele globalne nepremičninske korporacije, "katastrofalne," dolgoletni najemniki zaradi povišanja najemnin novih lastnikov namreč ostajajo brez domov. "Zato nasprotujemo prepuščanju javne stanovanjske gradnje zasebnim nepremičninskim korporacijam ali prepletanju z njimi. Njihov edini motiv je profit, in ne uresničevanje osnovne človekove pravice dostopa do stanovanja," so prepričani.

icon-expand Stanovanje FOTO: Shutterstock

Poudarjajo še, da eksistenčna dobrina, kot je stanovanje, ne sme biti poblagovljena, da je dostopna stanovanjska preskrba lahko utemeljena le na družbeni solidarnosti ter da je nujno ustaviti vdor tržne in špekulativne logike v stanovanjsko preskrbo. "Neprofitna najemnina in pravica do stanovanja naj postaneta temeljni izhodišči trajnostne stanovanjske politike," pozivajo. Javni poziv so v sodelovanju s širšo strokovno javnostjo pripravili v okviru Mreže za prostor, ki združuje nevladne organizacije za trajnostno in vključujoče urejanje prostora. Podpisanih je 27 nevladnih organizacij, inštitutov, društev, zbornic in drugih organizacij, med njimi tudi Fakulteta za arhitekturo, oddelek za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete ter Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani.