Javni prevoz iz Mojstrane v dolino Vrata doživel pozitiven odziv

Višje ležeče destinacije beležijo rekordne obiske, kar na eni strani navdušuje turistične delavce, na drugi pa jim povzroča skrbi. Kdaj je turistov preveč, kje so meje? Kdaj človek postane prevelika obremenitev za okolje in kakšne so rešitve? Odgovore je iskala novinarka Maja Korošec.

Destinacija Kranjska Gora je odlična izhodiščna točka tako za najlažje rekreativne pohode kot tudi za zahtevne planinske ture.V času visoke poletne sezone je dolina ena najbolj obleganih. Turisti in motorni promet seveda pomenijo veliko obremenitev za okolje. Zato si turistični deležniki in občina prizadevajo umiriti promet v Vratih. Tri konce tedna v avgustu so organizirali brezplačne avtobusne prevoze, da bi obiskovalce gora spodbujali k uporabi javnih prevoznih sredstev, so sporočili s Turizma Kranjska Gora in ob tem dodali, da je sicer cesta v Vrata ostala odprta za ves promet.

Kot so poudarili v Triglavskem narodnem parku, so planinci in obiskovalci narave organizirane prevoze prepoznali kot prednost, saj omogočajo bolj varen, miren in brezskrben obisk. "Osrednji namen organiziranih prevozov je bil prepoznati prednosti umirjanja prometa, ki obiskovalcem omogoča lepše doživljanje in ima manj negativnih vplivov na naravo," so pojasnili.