Javni sektor: oktobra še en plačni dvig

Ljubljana, 15. 09. 2025 14.07 | Posodobljeno pred 2 urama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 5 min
Avtor
STA
Komentarji
43

V javnem sektorju je z oktobrom predviden drugi plačni dvig po vstopu v prenovljen plačni sistem. Ob tem pa imajo vlada in sindikati na mizi še kar nekaj odprtih zadev, med drugim se morajo dogovoriti glede izplačevanja delovne uspešnosti, o solidarnostni pomoči in nekaterih dodatkih. Na krovni ravni se prvič po počitnicah dobijo v torek.

Rast plač
Rast plač FOTO: Shutterstock

Po prvem plačnem dvigu ob vstopu v prenovljen plačni sistem v začetku leta bo z oktobrskimi plačami, torej ob novembrskih izplačilih, sledil drugi dvig plač. Z izjemo manjšega dela zaposlenih, ki jim je bilo povišanje v celoti že izplačano, ter poslancev, funkcionarjev vlade in DS, ki bodo pravico do višjih izplačil pridobili z začetkom novega mandata, bo ostalim drugi dvig izplačan na enak način kot že prvi. Če je preostanek razlike povišanja nižji od 100 evrov, jim bo ta izplačana v celoti. Sicer bodo pridobili pravico do izplačila drugih 12 odstotkov razlike, a ne manj kot 100 evrov.

Še štirje plačni dvigi za tiste, ki bodo do njih upravičeni, so nato predvideni s 1. junijem in 1. decembrom 2026, s 1. julijem 2027 in 1. januarjem 2028.

V torek med drugim o učinkih plačne reforme

Po intenzivnih pogajanjih, ki so pripeljala do dogovora o plačni reformi, se je dinamika pogovorov med vlado in sindikati umirila. Z jesenjo pa se znova obeta, da bodo dialog okrepili. V torek se prvič po poletnih počitnicah dobijo na krovni ravni, torej predstavniki vlade in vseh reprezentativnih sindikatov. Med drugim je na dnevnem redu poročilo delovne skupine, ki spremlja učinke prehoda v prenovljeni plačni sistem.

Po prevedbi plač na novo plačno lestvico se je kot eno od vprašanj izpostavilo, kako rešiti sedanjo situacijo, ko so nekateri zaposleni presegli najvišji plačni razred, ki bi ga sicer na svojem delovnem mestu ali nazivu dosegli z napredovanji. Gre predvsem za zaposlene, ki so imeli že kar nekaj napredovanj. Če bi jim na novi plačni lestvici določili plačni razred znotraj razpona, ki je po novem predviden za njihovo delovno mesto ali naziv, bi jim namreč morali določiti osnovno plačo, ki bi bila nižja od plače, ki so jo že dosegli, kar pa ni bilo mogoče.

Tako so pristali višje. Ker pa to javne uslužbence postavlja v neenak položaj in povzroča nezadovoljstvo pri tistih, ki tolikšnega števila napredovanj nikoli ne bodo mogli doseči, so vlada in sindikati, potem ko so rešitve najprej iskali v okviru delovne skupine, odprli to vprašanje tudi že na zadnjih krovnih pogajanjih sredi junija.

Iz izjav po takratnem srečanju izhaja, da bi rešitev terjala spremembo zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju. A kot ugotavljajo na sindikalni strani, vladna temu ni preveč naklonjena. Državna sekretarka z ministrstva za javno upravo Mojca Ramšak Pešec pa je junija pojasnila, da je po mnenju vladne strani treba najti rešitev, ki ne bo pomenila nove sistemske spremembe v samem plačnem sistemu, ki so ga šele vzpostavili.

Vlada in sindikati še niso razrešili niti vprašanj glede izplačevanja delovne uspešnosti po novem, kar zakon predvideva z začetkom prihodnjega leta. A se morajo pred tem med drugim dogovoriti o novih kriterijih, po katerih se bo ta delovna uspešnost izplačevala.

Ker glede na specifike delovnih mest ni mogoče imeti enakih kriterijev za vse, naj bi se o njih dogovorili znotraj t. i. plačnih stebrov, pri čemer so v okviru nekaterih, denimo zdravstvenega, opravili že kar nekaj razprave, drugod pa se pogajanja še niso niti začela. Za državno upravo naj bi pogajanja na to temo začeli ta teden.

Ob merilih in kriteriji za nagrajevanje pa bo očitno še en trd oreh, ki ga bodo morali streti, tudi dogovor o sredstvih, ki bodo namenjena za delovno uspešnost. Po novem bosta redna delovna uspešnost in delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela združeni. Zakon pa predvideva, da se lahko v ta namen porabi sredstva iz prihrankov, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev ali nezasedenih delovnih mest.

Iz sindikatov pa je slišati, da vlada predlaga, da bi iz teh prihrankov zagotavljali tudi sredstva za stroške študentskega dela in podjemnih pogodb, kar pa zanje ni sprejemljivo.

Na sindikalni strani sicer pričakujejo, da se bodo v torek dogovorili glede solidarnostne pomoči in spremembe cenzusa za določitev te pomoči. Ker je prvi plačni razred v prenovljenem plačnem sistemu določen v višini minimalne plače, obstoječi sistem cenzusa namreč ni več ustrezen.

Na dnevnem redu torkovega srečanja je tudi dogovor o nadaljnjem delu. Čakajo jih denimo pogajanja o dodatkih za prepovedi in omejitve, kot novi skupini dodatkov, ter dodatkih za nevarnosti in posebne obremenitve, ki sicer že obstajajo tudi v sedanji ureditvi.

Z dogovorom, ki so ga podpisali ob sklenitvi pogajanj ob prenovi plačnega sistema, so se namreč zavezali, da bodo ta pogajanja začeli z letošnjim septembrom. V skladu s tem dogovorom je vlada po neuradnih informacijah sindikatom predlagala, naj ji posredujejo enoten predlog.

Pri svojih zahtevah vztrajajo stavkajoči in nekateri drugi sindikati

Ob tem pa posamezne skupine pričakujejo rešitev nekaterih specifičnih vprašanj. Ob zadnjem sestanku stavkajočega Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Fides v začetku septembra je predsednik sindikata Damjan Polh pojasnil, da so trenutno v ospredju pogovorov "vprašanja variabilnega dela plač, odprava sistemskih anomalij plačnega sistema in vsebina ter metodologija merjenja efektivne obremenjenosti zdravnikov".

Poleg Fidesa stavko nadaljujejo tudi zaposleni v centrih za obveščanje. Dispečerji na številki 112 so avgusta zagrozili z zaostritvijo sindikalnih aktivnosti, njihova najpomembnejša stavkovna zahteva pa ostaja sklenitev kolektivne pogodbe za področja obrambe, zaščite in reševanja, vključno s tarifnim delom. O kolektivni pogodbi za svojo dejavnost, in sicer normativnem delu, se pogajajo tudi poklicni gasilci, po nekaterih informacijah pa naj bi se v teh pogajanjih že precej približali dogovoru.

Medtem v policijskih sindikatih pristojne opozarjajo na kadrovsko podhranjenost v policiji. Sindikat policistov Slovenije je vlado pozval k spremembi sporazuma iz leta 2012. Kot so objavili na spletni strani, predlagajo, da se višina zneska za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela spremeni tako, da se sredstva iz sedanjih štirih do šest odstotkov poveča na 15 do 20 odstotkov osnovne plače zaposlenega, in sicer vsem, na vseh ravneh (lokalni, regionalni, državni).

javni sektor plačni dvig plačna reforma sindikat vlada
KOMENTARJI (43)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
nelika123
15. 09. 2025 17.06
Seveda.saj lukna je majhna pa se dovolj prostora za davke
ODGOVORI
0 0
2fast4
15. 09. 2025 17.04
+1
Delavcu drobtine, pisarnarju pogača... Delajte si sami...
ODGOVORI
1 0
flojdi
15. 09. 2025 17.04
..se mi je zdelo da bo kapital izem dober. Da bodo Plače po Učinku. Vsakega. Ampak ni in ni tako.le zakaj
ODGOVORI
0 0
Diabloss
15. 09. 2025 17.03
Ja najbolj da vsem v javnem sektorju dajo po 5 k eur plače. Saj bomo mi v gospodarstvu to krili
ODGOVORI
0 0
proofreader
15. 09. 2025 17.02
+1
Zdaj ko si v 30 dneh pri specialistu in gradbeno dovoljenje dobiš v enem tednu si zaslužijo višje plače.
ODGOVORI
1 0
proofreader
15. 09. 2025 17.01
+1
Še dobro da vlado vodi vrhunski manager, sicer bi država poslovala z izgubo.
ODGOVORI
1 0
proofreader
15. 09. 2025 17.00
+2
Dokler imamo presežek v proračunu in gospodarsko rast to ni problem. Aja, imamo že milijardno izgubo in bo še večja.
ODGOVORI
2 0
Mukec
15. 09. 2025 17.00
Se pravi prfoksi bodo kmal na 2200 plače, če že niso.....
ODGOVORI
0 0
Antena
15. 09. 2025 17.00
+2
Javni sektor Virus za uničenje Slovenije
ODGOVORI
2 0
Podlesničar
15. 09. 2025 16.59
+2
Kek vas je pa dobro nategnil z 2500 penzije 😂 Dragica že cel teden cepeta od besa in foušije 🤣
ODGOVORI
2 0
dujedrag
15. 09. 2025 17.02
dragica te bo tožila, pazi se....xD
ODGOVORI
0 0
HayekLibertarec
15. 09. 2025 16.59
+2
No pa bo porabljena še ena mlrd. In storilnost se bo neverjetno dvignila.
ODGOVORI
2 0
DJ-Pero
15. 09. 2025 16.53
+8
Ha,ha,ha! :))) Če ni poroka dvignila priljubljenosti, pa poskusimo s tem... :)))
ODGOVORI
8 0
čebelinko
15. 09. 2025 16.51
+9
Javni sektor je treba popolnoma spremeniti. Eden dela za tri, potem pa trije nič. Torej treba uvesti plačilo po učinku in "odžagati" lenuhe. Šele tako se bo nekaj spremenilo. Če pa imaš enako plačo, če narediš vse ali pa nič, potem se bojo pa seveda našli lenuhi, ki bojo to izkoriščali. In kolikor vsi vemo, jih je v JU kar precej.
ODGOVORI
11 2
čebelinko
15. 09. 2025 16.54
+9
Najbolj žalostno pa je, da so tisti, ki dejansko delajo potem spregledani in vrženi v isti koš, kot tisti, ki cel dan meglo mešajo in na kavice ter čik pavze hodijo. Sem delal par let v JU in točno vem kakšen je sistem.
ODGOVORI
9 0
Dejan glogovšek
15. 09. 2025 17.01
+1
Sam sem zaposlen v JU (od blizu poznam razmere) in se v celoti strinjam s tem kar ste napisali.
ODGOVORI
1 0
bandit1
15. 09. 2025 16.50
+4
Pa 90 jih imaš ki nič ne delajo le blebetajo v parlmentu + vsak še po 10 zaposlenih ki delajo zanj in rezultat? V DS je pa 30 pametnjakovičev in 100 podpornikov ki kasirajo fino plačo. Pa hočemo še?
ODGOVORI
4 0
nick73
15. 09. 2025 16.48
+5
Zadnji naj luč ugasne.
ODGOVORI
5 0
Vakalunga
15. 09. 2025 16.44
+11
1.4 milijarde pufa pa gremo na dve, tri...štiri..
ODGOVORI
11 0
Vakalunga
15. 09. 2025 16.46
+2
Denarja ni pa plešemo se veselimo, saj v BANKROT drvimo..))
ODGOVORI
5 3
Podlesničar
15. 09. 2025 16.47
-1
Zakaj pa ne... saj vsi tako delajo.
ODGOVORI
3 4
xoxotox6
15. 09. 2025 16.41
+5
nagrada za brezdelje samo na volitvah je potrebno obkrožit opcijo ki to podpira od 45 dalje????????????
ODGOVORI
7 2
Sventevith
15. 09. 2025 16.38
+9
Hahaha, ko privat sektor dela na polno, da potem kavni sektor dviguje plače :)))) vi samo lepo v službo hodite in dobro in veliko delajte, da se hišica iz kart ne sesuje :))))) TOP!!!
ODGOVORI
10 1
Morskadeklica123
15. 09. 2025 16.35
+12
Zgleda, se bo potrebno prestavit v javni sektor...
ODGOVORI
13 1
kalašnik
15. 09. 2025 16.38
-6
60€ neto bo povišica tok,da ne boš v iluziji kakšni bajni denarji bojo padal....sam povem
ODGOVORI
3 9
stol337
15. 09. 2025 16.41
-1
Ti kar, če hočeš met minimalca, seveda če nisi na vodilnem položaju. Šolstvo, zdravstvo, policija ,vojska išče kader in zakaj mislis ga ne more dobit? Plača sigurno ni plus
ODGOVORI
3 4
Dejan glogovšek
15. 09. 2025 17.04
Točno tako. Delam za minimalca, kot kar nekaj mojih sodelavcev. Na vodilnih položajih je pa drugače. Dobra plača in pa malo koristi od njih.
ODGOVORI
0 0
Podlesničar
15. 09. 2025 16.35
-4
Me veseli, da so se tudi novopečeni politiki naučili, kar janša vedno naredi konec mandata... zakreditirat se do konca, delit bombonjere, pa še zaposlit enih 500 novih, pa bo konc mandata. 🤣
ODGOVORI
4 8
Amuzar Salg
15. 09. 2025 16.50
+2
Aha, janša to dela kajne, leve vlade pa sploh ne. Nikoli, ma niti slučajno. Slabo lažeš.
ODGOVORI
3 1
Podlesničar
15. 09. 2025 16.56
-2
Govorim o tanovih, Svobodi...
ODGOVORI
0 2
