Sodišče: izplačilo solidarnostne pomoči bi za 103.374.290 evrov obremenilo proračun

Konec septembra je Višje delovno in socialno sodišče ugodilo pritožbi državnega odvetništva, ki je zastopalo Republiko Slovenijo. Pritožba je bila podana zoper uspešno sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani v kolektivnem delovnem sporu, ki je odločilo, da je RS dolžna izplačati svojim delavcem, članom SMO, solidarnostno pomoč v času razglašene epidemije na podlagi 4. točke 40. člena KPND, so sporočili iz sindikata ministrstva za obrambo.

Kot je sodišče tudi takrat, ob prvi pritrdilni sodbi dejalo, je država dolžna plačati, sodba pa bi po vsej verjetnosti pomenila, da so do tega dodatka upravičeni vsi javni uslužbenci. Državno odvetništvo se je tako pred Višjim delovnim in socialnim sodiščem sklicevalo na več zadev. Glavna je bila, da je sodišču prve stopnje pri odločitvi med drugim očitalo kršitev tretjega odstavka 16. člena Zakona o javnih uslužbencih, ki določa, da delodajalec javnemu uslužbencu ne sme zagotavljati pravic v večjem obsegu, kot je to določeno z zakonom, podzakonskim predpisom ali kolektivno pogodbo, če bi s tem obremenil javna sredstva.

V tej točki so se nato sklicevali na fiskalno pravilo, saj bi ta odločitev vplivala na izplačilo vsem 179.000 javnih uslužbencem, kar bi po njihovem izračunu pomenilo, da bi država morala izplačati 103.374.290 evrov.

"V sindikatu ministrstva za obrambo se bomo v trudu po iskanju pravice za zaposlene in člane v zvezi z odločitvijo VDSS obrnili na vrhovno sodišče z izrednim pravnim sredstvom," so še sporočili iz sindikata.