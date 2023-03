Javni sektor vse bolj oddaljen od dogovora z vlado. Kaj bo z reformo?

"Zdravniki in zobozdravniki ne želimo stavkati!" To je sporočilo članov sindikata Fides, ki so po včerajšnjem – zanje neuspešnem krogu pogajanj – napovedali, da bodo 2. aprila odmrznili stavko, če vsebine zdravstvenega plačnega stebra ne bodo oblikovane do prihodnjega petka. Z vsakim dnem je za to sicer manj možnosti, saj se bodo z ministrom za zdravje prihodnjič srečali šele v sredo. Namesto zbliževanja ... pa se od dogovora z vlado vse bolj oddaljujejo tudi sindikati javnega sektorja.

Reforma sistema plač za javni sektor, ki velja za eno ključnih misij aktualne vlade, se je namreč zataknila. Najprej pri konkretnem predlogu, ki bi odpravil plačna nesorazmerja in bi ga vlada morala poslati že prejšnji teden, nato pa še pri novih izhodiščih, ki kljub spremembi ohranjajo najbolj problematične predloge.

"Ohranja denimo predlog zamrznitve delovne uspešnosti, to, da ni primerjave med posameznimi stebri, tudi kar se tiče vsebine samih stebrov, o katerih seveda še ni dogovora med sindikati in vlado," je nekaj takih predlogov izpostavil vodja pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja Jakob Počivavšek.

Pojasnila sindikati pričakujejo v ponedeljek, ko se bodo prvič po spremembi načrtov sestali z ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik.

Vlada posamezne dele sektorja obravnava različno

Optimizem pa sindikatom jemlje tudi ugotovitev, da vlada posamezne dele javnega sektorja obravnava različno, redno se pogaja denimo z zdravstvom, številnih pa ni sprejela še nikoli. "Nenazadnje tudi pogojevanje dogovora z nekaterimi vsebinami, ki sploh še niso definirane, ker sploh ne poznamo predlogov, pač postavljajo pod vprašanje, ali ima vlada resen namen pravzaprav doseči dogovor, h kateremu smo se zavezali oktobra lani," je dvome sindikata opisal Počivavšek.

A tudi številna srečanja zdravstvenih sindikatov in vlade doslej niso prinesla pravih premikov. Še več ... Zdravstveni minister je za tri mesece – na 30. junij – zamaknil dan, do katerega bi morali oblikovati poseben steber. Če stebra do 1. aprila ne bo, kot je dogovorjeno, pa bodo zdravniki in zobozdravniki 2. aprila odmrznili stavko.

Predsednik Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Fides Damjan Polh ob tem zatrjuje, da je stavka "tisto skrajno sredstvo, ki nam ostane na koncu, ko pogovori niso več dovolj". Meni, da so z grožnjo stavke med pogajanji že dosegli nekaj konkretnih sporazumov.