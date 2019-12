Javni uslužbenci: bodo dobili dodaten dan dopusta za otroka do 15. leta starosti?

Zaposleni v državni upravi imajo pravico do povečanega dopusta največ za tri dni ne glede na število otrok v starosti do 10 let, ostali deli javnega sektorja pa imajo pravico do dneva dopusta na leto za vsakega otroka do 15. leta starosti. Poslanka SMC zato predlaga, da se zakon o delavcih v državnih organih poenoti in da se delavcu letni dopust poveča za en dan za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let.

Poslanka SMC Mateja Udovč je v parlamentarni postopek vložila predlog novele zakona o delavcih v državnih organih, s katero bi odpravili neskladja pri priznavanju dodatnih dni dopusta uslužbencem državnih organov. Tako bi bili vsi uslužbenci javnega sektorja upravičeni do dodatnega dneva dopusta na leto za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let. Udovčeva je danes na novinarski konferenci pojasnila, da trenutna zakonska ureditev drugače obravnava uslužbence v javni upravi, ki imajo otroke do 15 let, in ostale v javnem sektorju. Za zaposlene v državni upravi velja 38. člen zakona o delavcih v državnih organih, ki določa, da ima delavec pravico do povečanega dopusta največ za tri dni ne glede na število otrok v starosti do 10 let in ne glede na ostale kriterije.

Dopust FOTO: Shutterstock

Medtem pa ostali deli javnega sektorja opredeljujejo dodatne dni dopusta po kriterijih kolektivnih pogodb, pravilnikih, sklepih, ki povzemajo zakon o delovnih razmerjih, in imajo tako pravico do dneva dopusta na leto za vsakega otroka do 15. leta starosti. Nekatere panoge imajo še bolj ugodne pogoje, je pojasnila Udovčeva. To v praksi pomeni, da delavci v državni upravi ne morejo dobiti dodatnega dneva dopusta za otroka, ker imajo že izpolnjene ostale kriterije po 38. členu zakona. Posledično imajo delavci na enakih oz. primerljivih delovnih mestih drugačne pravice glede na to, ali so zaposleni na ministrstvu, občini ali pa v javnem zavodu, čeprav so vsi financirani iz javnih sredstev, je opozorila. Tako predlaga, da se zakon o delavcih v državnih organih poenoti z zakonom o delovnih razmerjih in se v 38. člen zakona o delavcih v državnih organih doda besedilo, da se delavcu letni dopust poveča za en dan za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let. Prav tako predlagajo dopolnitev 39. člena omenjenega zakona, s katerim bi jasneje določili upravičenje za povečanje dodatnih dni dopusta za vse invalide in delavce, ki negujejo in varujejo otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo. Upravičenci bi lahko pravico uveljavljali z odločbo centra za socialno delo.

