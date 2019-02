Javni uslužbenci bodo januarja prejeli višje plače

A povišanje ima svojo ceno. Že pred prvim izplačilom višjih plač so se s 1. januarjem podražile cene oskrbnin v več kot polovici domov za ostarele. Prav tako so ponekod že, drugje pa po napovedih še bodo, dražji vrtci. Višje mesečne položnice za vrtec bodo že kmalu prejeli v Velenju, Šmarju pri Jelšah, Radljah ob Dravi in na Ptuju .

Nekaterim javnim uslužbencem pa se bodo plače izboljšale še za enega, dva ali celo tri plačne razrede, a postopno do septembra 2020. Že z novembrom je predviden še drugi plačni razred povišanja, s septembrom pa tudi dvig dodatkov za nočno, nedeljsko in praznično delo ter boljše vrednotenje razredniškega dela učiteljev

Konec lanskega leta se je vlada s sindikati dogovorila za povišanje plač javnim uslužbencem, s 1. januarjem so se tako za en plačni razred višje uvrstile plače vsem zaposlenim v javnem sektorju z izjemo zdravnikov, funkcionarjev in direktorjev.

Je pa vlada na seji minuli teden začela aktivnosti za uresničevanje zavez iz dogovora in stavkovnih sporazumov, ki jih je lani podpisala s sindikati. Imenovala je svojo skupino za usklajevanje predpisov s področja plač in za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. Prav tako je imenovala pogajalske skupine za pogajanja o posameznih normativnih in tarifnih delih kolektivnih pogodb dejavnosti oz. poklicev.

V dogovoru in sporazumih so namreč predvideli, da bodo začeli usklajevanja sprememb krovne zakonodaje, tako plačnega zakona kot zakona o javnih uslužbencih, lotili pa naj bi se tudi odpravljanja morebitnih neupravičenih razlik v sistemih napredovanja med in znotraj dejavnosti.

Prav tako naj bi preučili določbe glede redne delovne uspešnosti in poskušali oblikovati kriterije, s katerimi bi postopek poenostavili in v večji meri dosegli, da so res nagrajeni javni uslužbenci, ki dosegajo nadpovprečne rezultate. Za področja zdravstva in socialnega varstva ter zdravstvene in babiške nege so predvideli roke za sprejem standardov in normativov. Vlada pa se je zavezala tudi, da bo začela pogajanja s sindikati o normativnih delih kolektivnih pogodb dejavnosti, ki normativnega dela ne vsebujejo.