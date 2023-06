Javnim uslužbencem izplačan regres v višini minimalne plače

Kot so določili z dogovorom leta 2021, se plače v javnem sektorju izplačajo najpozneje 10. dan v mesecu. Izjema so proračunski uporabniki, ki za obračun in izplačilo plač uporabljajo sistem MFeRAC in plače dobijo najpozneje 10. delovni dan v mesecu.

Tako je del javnih uslužbencev majske plače dobil izplačane danes, hkrati z njimi pa tudi regres. V skladu z zakonom o delovnih razmerjih, po katerem je delodajalec dolžan delavcu s pravico do letnega dopusta izplačati regres najmanj v višini minimalne plače, ta letos znaša 1203,36 evra, torej toliko kot minimalna plača.

Sindikati in vlada so v preteklih letih sicer sklenili tudi drugačne dogovore. In tudi letos so sindikati vladi posredovali predlog za določitev višjega regresa za tiste do 50. plačnega razreda. A vladna stran zaenkrat ni pristopila k pogajanjem o tem vprašanju.

Po sindikalnem predlogu bi sicer javni uslužbenci, uvrščeni do vključno 26. plačnega razreda, prejeli regres v višini 1503,36 evra. Regres za uslužbence od 27. do vključno 35. plačnega razreda bi znašal 1453,36 evra, od 36. do vključno 40. razreda 1403,36 evra in od 41. do vključno 50. plačnega razreda 1303,36 evra. Za tiste, ki so uvrščeni v 51. ali višji plačni razred, pa so sindikati predlagali regres v višini 1203,36 evra.