Javno in zasebno zdravstvo ločena, novela zakona začela veljati

Bo pa še vedno mogoče občasno sodelovanje pri zasebniku, ki na javnih prireditvah in shodih zagotavlja zdravstveno varstvo, in ob opravljanju zdravstvenih storitev v okviru medicine dela, prometa in športa, ki jih ne zagotavlja obvezno zdravstveno zavarovanje. Z zasebniki lahko zaposlenih v javnih zdravstvenih zavodih sodelujejo tudi pri opravljanju zdravstvenih storitev s področja letalske medicine na podlagi predpisov EU in lahko opravljajo brezplačno prostovoljsko delo.

V določenih primerih je mogoča tudi obratna pot. Javni zdravstveni zavodi na terciarnem nivoju lahko izjemoma sklepajo pogodbe o zaposlitvah s krajšim delovnim časom - do 40 odstotkov polnega delovnega časa - z zdravniki in zobozdravniki, ki imajo naziv svetnik ali višji svetnik in so zaposleni pri zasebniku. Zdravstvene storitve, ki jih bodo ti lahko opravljali, mora ministrica za zdravje določiti najpozneje v dveh mesecih.