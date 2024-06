Javno mnenje: Pahor 'obvlada' bolj kot Golob in Janša

Primerjali smo tri politike, ki so na modernih medijih najbolj aktivni. Najprej domači pionir Borut Pahor, ki je oral ledino slovenske politične scene na Instagramu. Slaba tretjina anketirancev ocenjuje, da so bili njegovi delfinčki, supi, maratoni in druge podobe primerni in dostojni visokemu političnemu položaju.

Naslednji je premier Robert Golob. Sprva precej zadržan do uporabe populističnih podob v politične namene, a zadnje čase s sledilci zelo pogosto deli svoj razkošen življenjski slog. To je na meji med primernim in neprimernim oziroma neprimerno, ocenjuje večina vprašanih.

In za primerjavo še nekdanji premier Janez Janša, znan po tem, da ne zamudi priložnosti za ostre polemike na omrežju X oziroma nekoč Twitterju. Zelo neprimerno ter neprimerno sta komentarja, ki mu ju je pri tem najpogosteje namenila splošna volilna populacija.

In še generalne ocene omenjene trojice. Da obvlada Pahor, meni slaba polovica vprašanih. Goloba pozitivno ocenjuje nekaj manj kot četrtina, Janšo pa slaba petina vprašanih. In še z druge strani, da na spletu pušča slab vtis Pahor, ocenjuje 18 odstotkov. Bistveno več pa Golob – 36 odstotkov – in Janša 44 odstotkov.