Javno pismo družinskih zdravnikov: Kmalu bomo pisali le še recepte

V javnem pismu, ki so ga naslovili na vlado, ministrstvo za zdravje, Sindikat Fides, Zdravniško zbornico Slovenije in medije, so zapisali, da družinski zdravniki predstavljajo največjo skupino specialistov v Sloveniji, kjer v vsaki ambulanti dnevno obravnavajo okoli 50 pacientov. "Večino oskrbimo dokončno in to za najmanjši možen strošek," trdijo in dodajajo, da njihove zadolžitve presegajo zadolžitve, ki jih imajo zdravniki v nekaterih drugih državah Evropske unije.

"Uveljavitev delovnega časa po evropski direktivi, to je 40 ur in osem nadur na teden, je na primarnem nivoju že pokazala, da v manjših zdravstvenih domovih ni več mogoče izpeljati ambulantnega dela, ampak le še nujno medicinsko pomoč. V večjih za silo delo še izpeljemo, a na račun dejstva, da v ambulantah dnevno nadomeščamo odsotne kolege," so še zapisali v pismu in dodali, da zaposlovanje dodatnih administratorjev stanja ne bo popravilo, saj tudi njih na trgu dela primanjkuje.

Če se stanje ne bo izboljšalo, se bodo posledice pokazale v naslednjih letih "z vso močjo", predvsem zaradi teže zdravljenja, ki se bo prenesla na sekundarni nivo. Ob tem bo pomanjkanje preventive in vodenja bolnikov povečalo obolevnost in umrljivost med državljani, so še zapisali v pismu in dodali, da imajo sprenevedanja in ignorance vlade dovolj. "Ne smemo dovoliti, da neprimeren odnos vlade do nas in bolnikov pripelje vse v situacijo, ko državljani ne bodo več mogli do nas. Ne zato, ker mi ne bi hoteli, ampak zato, ker nas ne bo," so zaključili stran in pol dolgo javno pismo.

Za komentar pisma smo zaprosili vse naslovnike, njihove odgovore še čakamo.