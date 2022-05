Javno pismo Golobu: Začetek pogajanj pričakujejo že v juniju

Od nove vlade pričakujejo, da bo glede temeljnih vprašanj sistema plač v javnem sektorju in uslužbenskega sistema dosledno spoštovala zaveze iz sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev in pridobila soglasje sindikatov ter plačala stavko v primeru kršitve. Pričakujejo tudi takojšen dogovore o uskladitvi vrednosti plačnih razredov najmanj v višini inflacije v letu 2021 in delom rasti produktivnosti ter dogovor o formuli avtomatičnega letnega usklajevanja vrednosti plačnih razredov, ki ne sme biti manjše od inflacije.

Na seznamu zahtev je tudi takojšen dogovor o načinu in dinamiki odprave uravnilovke na področju plač, izhajajoč iz delovnih mest, ki so v spodnji tretjini plačne lestvice, ponovno vzpostavitev plačnih razmerij, ki so bila porušena z enostranskimi potezami vlade ali s parcialnimi dogovori po posameznih področjih javnega sektorja in takojšnjo uskladitev premij dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence v višini, kot jo predvideva aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti in poračun premij za nazaj.

Pričakujejo tudi zagotovitev sredstev posrednim proračunskim uporabnikom za povišane stroške dela iz sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev in za Radiotelevizijo Slovenija. Pričakujejo še, da se v kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti takoj določi višina nadomestila za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu in da se ob tem upošteva predlog sindikalne strani iz 24. decembra 2020.