Javno pismo: Mladih ne smemo obsoditi na drugorazrednost v digitalnem svetu

Nacionalna platforma sodelovanja med zaposlenimi v slovenskem javnem in zasebnem sektorju Partnerstvo za spremembe je na predsednika vlade Roberta Goloba , ministra za vzgojo in izobraževanje Darja Feldo , ministrico za digitalno preobrazbo Emilijo Stojmenovo Duh ter na vodje poslanskih skupin državnega zbora naslovili javno pismo, v katerem pozivajo k uvedbi obveznega predmeta računalništvo in informatika v vse osnovne in srednje šole.

V pismu so poudarili, da je digitalna tehnologija vstopila v praktično vsako človekovo dejavnost, tako prostočasno kot službeno, tehnično in umetniško. "Posameznik in družba bosta uspešna, zgolj in le, če bomo razumeli in obvladovali digitalno tehnologijo," so opozorili in ob tem izpostavili, da je poudarek tu prav na razumevanju in obvladovanju, ne pa zgolj na rabi.

"Le z znanjem s področja računalništva bomo kreatorji in ne le potrošniki," pravijo. Digitalne kompetence so namreč povezane s tehnologijo, računalništvo pa je povezano z naravoslovjem. Računalništvo in informatika je mlada temeljna znanstvena veda, kot splošnoizobraževalni predmet pa je usmerjen v pridobivanje in razvijanje temeljnih znanj računalništva in informatike, logičnega razmišljanja ter spretnosti in oblikovanju stališč in odnosa, kar učencem omogočajo aktivno in odgovorno življenje oziroma delovanje v sodobni družbi, dodajajo.