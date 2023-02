Javno pismo: Ustavite vojno! Ustavite jo takoj! To moč imate. In to odgovornost.

Javno pismo poziva k miru in poziva vse vključene – Rusko federacijo, Ukrajino in ZDA – naj odložijo orožje ter se začnejo pogajati. Med najbolj odmevnimi imeni, ki so javno pismo podpisala, sta nedvomno bivša predsednika Milan Kučan in Danilo Türk, sociologa Spomenka Hribar in Niko Toš, eden najuspešnejših slovenskih športnikov Miroslav Cerar, ljubljanski župan Zoran Janković, mariborski župan Saša Arsenovič, odvetnik Peter Čeferin, košarkar Jure Zdovc in zgodovinar Jože Pirjevec.

A kopičenje najsmrtonosnejših orožij Evropi ne bo prineslo miru in stabilnosti. V tej vojni smo poraženci vsi. Tudi državljani EU, ki prav tako plačujemo to vojno in njene posledice. Breme vojne bodo nosile še prihodnje generacije Evropejcev. Zato morajo pri odločitvi o koncu vojne sodelovati tudi evropske države.

Pozivamo vlade EU, Nato in Rusko federacijo, da nadgradijo evropsko vzhodno politiko nekdanjega nemškega kanclerja Willyja Brandta, ki je naši celini prinesla več desetletij miru. Da se zavežejo k posodobitvi helsinške listine o miru in sodelovanju in njenemu spoštovanju.

Politična govorica o poražencih in zmagovalcih je v navzkrižju z govorico miru. V tej vojni ne more zmagati nobena stran. Končati jo je mogoče le za pogajalsko mizo. Pogajati se ne pomeni kapitulirati niti opravičevati rusko agresijo. Pogajati se pomeni odgovorno iskati rešitve in pristajati na odstopanja na obeh straneh s ciljem, da se prepreči še več mrtvih in stopnjevanje zla.

Od vas, vlade držav Evropske unije, zveze Nato, Združenih držav Amerike in Ruske federacije zato pričakujemo, da vzpostavite zavezništvo za prekinitev bojev, za ustavitev nadaljnjega oboroževanja in za začetek pogajanj. Vaša odgovornost je tudi svet prihodnosti, mir, varnost in kljubovanje podnebnim spremembam! Je življenje naših otrok in njihovih potomcev v svetu brez strahu, v svetu, ki bo zagotavljal obstoj človeštva.

Vlade držav Evropske unije, zveze Nato, Združenih držav Amerike in Ruske federacije nimate mandata za vojno! Ne vodite je na pragove naših domov.

Ustavite vojno! Ustavite jo takoj! To moč imate. In to odgovornost."