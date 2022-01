Poziv umetnikov: 'Vsa kultura je v krču. Plesalci, glasbeniki in igralci životarijo'

Znani slovenski umetniki so v javnem pismu, ki so ga naslovili na predsednika republike in vlade Boruta Pahorja in Janeza Janšo ter ministra za kulturo Vaska Simonitija , izrazili solidarnost do mladih samozaposlenih v kulturi. Po njihovem mnenju je v aktualnem stanju nujno treba poskrbeti za mlade kulturnike, da bodo lahko preživeli.

Skupaj z več deset podpisniki, med katerimi so Boris Cavazza, Boštjan Gombač , Boris A. Novak , Drago Ivanuša , Darja Švajger in Vlado Kreslin , je glasbenica Romana Kranjčan pristojne pozvala, da jim država pomaga prebroditi ta čas, ko jim je delo onemogočeno. Predlagajo, da jim zagotovi temeljni dohodek za mesece kulturnega mrka do dne, ko bo spet omogočeno druženje in bodo odri lahko ponovno zaživeli.

Drago Ivanuša, ki je prav tako podpisnik javnega pisma, se strinja, da se mladim umetnikom zagotovi temeljni dohodek za mesece kulturnega mrka do dne, ko bo spet omogočeno druženje in bodo odri lahko ponovno zaživeli.

Kot opozarjajo, je po dveh letih ukrepov življenje za samozaposlene v kulturi in njihove družine postalo neznosno. Že dlje časa, po podatkih iz pisma od julija lani, niso upravičeni do nobene pomoči, čeprav je izvajanje njihovih dejavnosti praktično onemogočeno.

Svoj nagovor v pismu začnejo z naslednjim pozivom naslovnikom: "Si predstavljate, da imate otroka, ki nadvse rad igra glasbeni instrument, poje in ga umetnost izpopolnjuje? Pri treh letih že pove, da bo pel, igral v orkestru, nastopal v muzikalu … Ves svoj prosti čas vadi, hodi v glasbeno šolo, na številne dodatne seminarje, ustvarja, kreativno išče svoj glasbeni izraz in z odliko doštudira. Samostojno živi in s svojo kreativnostjo bogati različne odre in sestave ne le v Sloveniji, pač pa tudi marsikje v tujini, publiko bogati z izjemnimi doživetji, zato se ta vedno znova vrača v kulturne hrame. Potem pa pride pandemija. Življenje se ustavi."

"Javno kulturno življenje je zamrlo. Ukrepi v povezavi s pandemijo organizatorje odvračajo od organizacije dogodkov, saj jih je večinoma nemogoče izpeljati, če pa že, so lahko dvorane največ polovično zasedene. Za druga področja, kot so trgovina, transport in šport, so omejitve bistveno manj omejujoče," navajajo v pismu.

"Govorimo o samozaposlenih v kulturi, ki so bili pred pandemijo uspešni, finančno samostojni in so sebe in svoje družine lahko preživljali s svojim delom in ustvarjanjem. Gre za vrhunske mlade umetnike, na katere smo Slovenci lahko ponosni, saj predstavljajo naš narod in veličino kulture. Toda takšna situacija, kot smo ji priča, ubija ustvarjalni duh in pomeni umiranje narodove kulturne substance. Prireditve odpadajo, dogodkov ni, vsa kultura je v krču. Plesalci, glasbeniki in igralci životarijo," še piše v pismu.

Podpisniki so prepričani, da je krizo mogoče premagati le z več in ne z manj kulture in verjamejo, da bodo naslovniki odprto pismo skrbno in z vso odgovornostjo prebrali ter javnost v kratkem obvestili o predlaganih rešitvah.