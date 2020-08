Javno zdravstvo na psu: polovica državljanov lahko ostane brez zdravnika

"Poziv nas je osupnil. Država, in s tem tudi zdravstvo, se je za določen čas po izbruhu pandemije skoraj ustavila. Obravnave pacientov so bile odložene in spremenjene, ker smo izvajalci prejeli navodila kako naj varno delamo. Številni, predvsem zobozdravniki, niso smeli delati dva meseca. Še danes obstajajo navodila, kako naj varno delamo v sedanjih razmerah, ko število okuženih ponovno narašča. Vse to je povzročilo številne neopravljene storitve in podaljšalo čakalne dobe. In sedaj, ko še vedno ne delamo kot smo delali pred epidemijo, generalni direktor in Upravni odbor ZZZS zaskrbljeno ugotavljajo, da so se čakalne dobe podaljšale," je zapisal v odprtem pismu. Naslovil ga je na vse štiri predsednike – republike Boruta Pahorja, vlade Janeza Janše, državnega zbora Igorja Zorčičain državnega sveta Alojza Kovšce – poleg tega pa še na ministra za zdravje Tomaža Gantarja, predsednike poslanskih skupin in direktorja ZZZS.

"Situacija je podobna, kot bi država prepovedala delo frizerjem. Po dveh mesecih pa bi ista država ugotovila in se čudila, da je število skuštranih ter dolgolasih Slovencev poraslo," je pismo nadaljeval Dovnik. "Nato bi predpisala, da frizerji, ki so imeli dejavnost registrirano že na dan prepovedi (novih frizerjev ne rabimo!), lahko ponovno češejo in strižejo do sedem prebivalcev dnevno (po malo nižjih cenah kot pred prepovedjo – a to je že druga zgodba). Hkrati bi nato država pričakovala, da bodo v mesecu dni vsi ljudje ponovno imeli urejene pričeske. Dobro jutro, skuštrana Slovenija!" je z izvirno primerjavo ponazoril stanje v slovenskem zdravstvu.