Javnomnenjska anketa: podpora Koaliciji ustavnega loka in nezaupnici vladi

Javnomnenjska anketa agencije Ninamedia kaže, da ima pobuda Jožeta P. Damijana za Koalicijo ustavnega loka več kot polovično podporo med anketiranimi, prav tako skoraj 55 odstotkov vprašanih meni, da bi moral DZ vladi Janeza Janše izglasovati konstruktivno nezaupnico.

Agencija Ninamedia je za časopisa Večer in Dnevnik izvedla javnomnenjsko anketo ob novonastali alternativi aktualni vladi Janeza Janše, in sicer pobudi Jožeta P. Damijana za Koalicijo ustavnega loka, ki so se ji pridružile tudi opozicijske stranke.

To pobudo podpira 51,7 odstotka vprašanih, 37,2 odstotka vprašanih so proti, preostali pa s pobudo niso seznanjeni. 49,4 odstotka ljudi meni, da bi se morali koaliciji pridružiti poslanci stranke DeSUS, nekoliko manj ljudi, in sicer 44 odstotkov vprašanih, pa meni, da bi morali sodelovati tudi poslanci stranke SMC. Novi mandatar naj bi na predlog Koalicije ustavnega loka postal prav ekonomist Damijan. 46,4 odstotka misli, da je za položaj primeren, 32,2 odstotka pa, da ni. Petina vprašanih je še neopredeljena. Tisti, ki menijo, da Damijan ni primeren kandidat za mandatarja, v skoraj 71 odstotkih nimajo alternativnega predloga, 21 odstotkov teh pa jih odgovarja, da nihče ni primeren.

Skoraj 55 odstotkov (54,8) vprašanih meni, da bi moral državni zbor Janševi vladi izglasovati konstruktivno nezaupnico, torej izvoliti novega predsednika vlade. 37,4 odstotka pa jih meni, da to ni potrebno. Anketirance so vprašali tudi, katero stranko so volili na zadnjih državnozborskih volitvah. Rezultati ankete se precej ujemajo z izidi volitev, le pri strankah SDS, SMC in SAB je opazna razlika, in sicer navzdol.