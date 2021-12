Javnomnenjska raziskava: Med volivci priljubljen Robert Golob

Na četrto mesto bi se uvrstila LMŠ z osmimi odstotki podpore. Sledijo Levica, NSi, SAB in koalicija SMC (Konkretno) z zunajparlamentarnimi strankami SLS, Zeleni Slovenije in NLS. Ti bi prejeli 3,3 odstotka podpore. Naša dežela, stranka nekdanje predsednice DeSUS Aleksandre Pivec , ki privlači predvsem desne volivce, bi prejela 2,1 odstotka podpore.

Ob vprašanju, za koga bi volili, če bi predsednika vlade volili neposredno, je največ anketiranih izbralo Roberta Goloba (20,6 odstotka). Na drugo mesto se je zavihtel aktualni premier Janez Janša (19,5 odstotka), na tretje pa predsednica SD Tanja Fajon (11 odstotkov).

Raziskava je še pokazala, da so najbolj neodločeni volivci DeSUS in SMC. Več kot 40 odstotkov ene in druge stranke je odgovorilo, da še ne vedo, koga bodo volili. Okoli 15 odstotkov nekdanjih volivcev SMC bi po analizi podatkov prestopilo k stranki, ki bi jo ustanovil Golob. Temu so naklonjeni tudi tisti, ki so leta 2018 na volitvah obkrožili stranko LMŠ.