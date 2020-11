Javnost bo lahko znova dostopala do podatkov v kazenskih zadevah

Vlada je sporočila, da soglaša s predlogi amandmajev k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku. Med amandmaji, ki jih je pripravilo Ministrstvo za pravosodje, je tudi amandma k 128. členu Zakona o kazenskem postopku, ki naslavlja nejasnosti glede dostopa do informacij javnega značaja, ki se nahajajo v kazenskih spisih.

"Predlagani amandma sledi načelu transparentnosti delovanja pravosodja in jasno določa, da posamezniki, ki ne izkazujejo pravnega interesa, pa želijo pridobiti informacije javnega značaja iz kazenskih spisov, lahko le-te pridobijo na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki vključuje tudi ustrezne varovalke. Na ta način se ponovno vzpostavlja že uveljavljena dolgoletna praksa dostopa do podatkov v kazenskih zadevah po ZDIJZ pred sprejeto sodbo vrhovnega sodišča," je zapisala vlada v poročilu seje.

Spomnimo, pred časom smo pisali o tem, da javnost in novinarji niso več upravičeni do informacij, ki zadevajopredkazenski, kazenski ali sodni postopek, niti do podatkov o pravnomočnih sodbah, ki so jih sodišča izrekla v imenu ljudstva, če za to ne morejo izkazati pravnega interesa po specialni zakonodaji. Nova praksa naj bi se vzpostavlja na podlagi sklicevanja na domnevno "prelomno sodbo" Vrhovnega sodišča RS iz maja 2020

Iz vrhovnega sodišča so v začetku novembra sporočili, da njihova sodba iz maja letos ne omejuje dostopa do sodb sodišč. Kot so zagotovili, so v sodstvu načelno zavezani transparentnemu delovanju in tega ni spremenila niti omenjena sodba. Da naj bi omenjena odločitev upravnega oddelka vrhovnega sodišča zapirala sodstvo javnosti, pa je posledica zmotnih razlag, so zapisali. Da omenjena sodba ni posegla v obveznosti sodišč glede dostopa, so zapisali tudi v Sodnem svetu.