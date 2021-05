Javnost ima pravico vedeti, ali je DZ v resnici zagotavljal tajnost glasovanja

Tajno poslansko glasovanje z nikdar razkrito vsebino volilne skrinjice ne bo nikoli več enako. Upravno sodišče je namreč pritrdilo mnenju informacijske pooblaščenke, daima javnost pravico vedeti, ali je DZ v resnici zagotavljal tajnost glasovanja. "Torej, ali je bil postopek izveden tako, da je bilo poslancu omogočeno, da izjavi svojo pravo in pristno voljo. Torej, da ni bilo nanj nobenih pritiskov," je dejala informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik.

"Saj veste, kaj bodo zdaj nekateri delali. Iskali bodo križce, kvadratke, trikotnike, rdeče kulije, črne kulije in iz tega potem delali zgodbe o zarotah," je dejal vodja poslancev SD Matjaž Han. Vse to so namreč tehnike, kako tudi v tajnosti volilne kabine vendarle lahko nadzorujejo in disciplinirajo strankarske glasovalne stroje. Tudi po odločitvi upravnega sodišča pa še vedno ne bo jasno, kako je na tajnem glasovanju glasoval posamezen poslanec ali poslanka.

"To pomeni, da nekdo od novinarjev ali pa upravnega sodišča ne verjame izvoljenim predstavnikom ljudstva. Če je nekaj tajno, je tajno," je prepričan Zmago Jelinčič, predsednik SNS. "In ko je tajno glasovanje končano, se to da 'ad acta'. To pa tudi pomeni, da ko je nekaj 'ad acta' se ne odpira več," je dodal.

Prelesnikova medtem pravi, da ima javnost pravico nadzorovati vsak organ v tej državi. "In ima tudi pravico tudi izvedeti, ali je poslancem garantirano to tajno glasovanje," je pojasnila.