"Čisto normalna družina smo," mi na začetku pogovora pove oče Marjan. S partnerko Jasmino sta par 10 let, imata dve hčerki. Starejša se je rodila leta 2019, kmalu je sledila vesela novica, da se bo družini leta 2021 pridružila nova članica.

A začetnemu veselju je sledil šok. "Zdravnik na Ptuju je dejal, da vidi, da nekaj z njo ni v redu, a da s svojo napravo ne more natančno povedati, kaj je narobe." Zato so ju poslali v Maribor, kjer so imeli na voljo boljšo napravo. "Tam so povedali, da ima Mia neko tvorbo pri želodcu, morda nekoliko višje pri roki. Potem pa so dejali, naj se pogovoriva in prideva nazaj, da pa bi bilo po njihovem najbolje, če bi naredila splav."

Namesto tega sta šla v Ljubljano po drugo mnenje. Tam so jima narisali skico Miinega stanja in vlili kar nekaj poguma. Dejali so, da ne priporočajo splava in da menijo, da je deklico mogoče pozdraviti. Če ne v Ljubljani, pa v Zagrebu ali Celovcu.

Mia se je rodila s carskim rezom, medtem ko je Marjan nestrpno čakal v ločenem prostoru. Rodila se je z limfangionom v trebuhu, veliko žilno tvorbo, ki sega na levo stran prsnega koša in hrbta vse do roke, ki je krajša, dva prstka sta tudi zraščena.

"Ko so mi jo prinesli, je bilo zraven več ljudi, tudi zdravnica psihološke stroke. Mia ni bila oblečena, ker zanjo niso imeli primernih oblačil."

Jih je pa priskrbela družina, ki se je na prihod Mie pripravila tudi tako, da je nečakinja izdelala primerna oblačila.

Izvedel je, zakaj je Mio do njega pospremilo takšno spremstvo. Babica mu je zaupala, da je osebje želelo videti očetov odziv. "Kako se bom znašel, glede na to, kakšna je bila Mia. Če se bom znašel."

A Marjan pravi, da ni videl "drugačnega otroka". Le svojo hčerko. "Če vam povem iskreno, so bili občutki pav takšni kot ob rojstvu prve hčerke. Ko primeš svojo štručko v roke ... Jaz nisem videl tiste njene tvorbe, samo eno veliko ljubezen, malo štručko, mojo, mojega otroka."

Se je pa nato družina za kar mesec dni ločila. Deklica in njena mama sta ostali v bolnišnici, kjer zaradi pandemije ni bilo obiskov, Marjan pa je bil doma s starejšo hčerko.

Je pa kmalu postalo jasno, da so bile napovedi zdravnikov o zdravljenju nekoliko preveč optimistične. "Vprašali so me, ali jo lahko fotografirajo, da bodo imeli posnetke za iskanje zdravnika, da jih bodo poslali v Zagreb. Seveda sem jim dovolil."

Tvorba je bila na tako majhnem dojenčku res izrazita. Pri nas so se zdravniki s takšnim primerom srečali prvič, da si posega ne upajo opraviti, so sporočili tudi zdravniki iz bližnje okolice.

So pa v Ljubljani hitro pomagali najti rešitev v Bruslju. Kmalu po Miinem rojstvu je tako družina že letela v Belgijo. "Ko je zdravnica pokazala fotografije tega, kar zdravi, sva si nekoliko oddahnila, imela je same takšne posebne primere, kot je Miin."

A če primer ni bil tako "poseben" za bruseljske zdravnike, je bil za slovensko zdravstveno zavarovalnico. Ker Miine bolezni "ni na seznamu", družina ni upravičena do povračila stroškov. Znašli so se v zelo podobni situaciji kot starši marsikaterega drugega otroka z redko boleznijo pri nas. Sami.

"Bogatega botra" nimata, pravi Marjan. Kar pa ni pomenilo, da družina ne bo poskusila zagotoviti sredstev za nujno potrebno zdravljenje. "Prodal bi vse, kar imam, samo da bi svojemu otroku pomagal. Tako kot vsak normalen starš."