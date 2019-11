'Jaz sem izbrala njih, one pa so izbrale mene. So moja družina'

Maša Dornik iz Podbočja na Dolenjskem se je rodila s cerebralno parazlo in lažjo duševno motnjo. Mama Jerneja je takrat pustila službo in se povsem posvetila hčerki. Večino časa sta preživeli v bolnišnici, a se je naposled, kljub kruti bolezni, le obrnilo na bolje. Danes ima Maša 27 let. Kljub invalidnosti živi polno življenje – njen urnik je napolnjen do zadnjega kotička: obiskuje glasbeno šolo, na koncerte, plava, jezdi, celo smuča. Družina je, da je lahko omogočila vse to, morala vložiti veliko napora, se pogosto čemu tudi odreči. Zdaj je lažje. Maša ima od aprila tri osebne asistentke, dekleta, vrstnice, ki z njo preživijo kar 120 ur tedensko."Jaz sem še vedno Mašina mama, mož pa je še vedno Mašin oče. In to vlogo opravljava in jo bova še naprej. Maša pa je odrasla oseba in potrebuje drugačno družbo," je prepričana mama, Jerneja. Tadeja, Ines in Tamara so velika, a dobrodošla sprememba pri Dornikovih.