Oškodovanci v zadevi Biobanka upajo na podporo ministrstva

V zvezi z navedbami Celice, da nima ustreznih zmogljivosti za shranjevanje tako obsežne količine vzorcev človeških tkiv in celic ter da zadevni sporazum z Biobanko določa nadomestno hranjenje le za 10 škatel, pa so na JAZMP zapisali, da se omejena količina 10 škatel nanaša le na člen sporazuma, ki govori o stanju pripravljenosti, torej takojšnjega prevzema vzorcev človeških tkiv in celic.

Pri JAZMP pa vztrajajo, da je družba Celica v skladu s sporazumom o nadomestni hrambi, ki ga je leta 2021 sklenila z družbo Biobanka, dolžna izpolniti svojo obveznost hranjenja vseh vzorcev človeških tkiv in celic omenjenega podjetja. "Na kakšen način izvajalec nadomestne hrambe zagotovi ustrezne pogoje in obseg enot za hranjenje, je odgovornost podpisnikov sporazuma o nadomestni hrambi," so v odzivu navedli na JAZMP.

Iz družbe Celica so v sredo vnovič sporočili, da vzorcev ne morejo sprejeti, ker za to nimajo zmogljivosti in da je zanje odločba JAZMP neizvršljiva. Izvršba s prisilitvijo, ki jo je v nadaljevanju zoper Celico sprožila JAZMP, pa lahko po navedbah Celice vodi do zloma družbe.

JAZMP je podjetju Celica 18. oktobra odredila nadomestno shranjevanje vzorcev tkiv in celic ter pripadajoče dokumentacije podjetja Biobanka. To je prenehalo poslovati, pred tem pa je 16 let shranjevalo popkovnično kri in tkivo otrok. Vzorci Biobanke so sicer pred odločitvijo JAZMP pristali pri podjetju GaiaCell.

"V drugem členu sporazuma o nadomestni hrambi pa se je podpisnik, družba Celica, jasno zavezal k izpolnjevanju obveznosti hrambe vseh vzorcev človeških tkiv in celic. Iz sporazuma oziroma pogodbe izhaja, da je zavezanec Celica v primeru, ko Biobanka iz kakšnih koli razlogov ne bi mogla shranjevati človeških tkiv in celic, dolžan zanjo opravljati dejavnost nadomestnega shranjevanja," so navedli pri JAZMP.

Pojasnili so še, da je družba Celica po tistem, ko je bila družbi Educell že izrečena prepoved opravljanja dejavnosti, edini pravni subjekt, ki je na podlagi sklenjenega sporazuma z Biobanko dolžan prevzeti vzorce človeških tkiv in celic ter pripadajočo dokumentacijo.

Dodali so še, da je Celica v pritožbi zahtevala, naj JAZMP na podlagi ustrezne odločbe naloži nadomestno hrambo vzorcev Biobanke družbi GaiaCell, ki ima vzorce že v posesti. "JAZMP ob tem poudarja, da GaiaCell ni upravičen do hranjenja vzorcev in dokumentacije, saj za to nima ustreznih pravnih podlag, ker s pravno osebo Biobanka ni nikoli sklenil sporazuma o nadomestnem shranjevanju," so navedli pri JAZMP.

Medtem ministrstvo za zdravje kot drugostopenjski organ po navedbah JAZMP trenutno obravnava pritožbo družbe Celica zoper odločbo JAZMP ter tudi pritožbo zoper sklep o dovolitvi izvršbe.

Na ministrstvu za zdravje pa so na vprašanje glede odločanja o pritožbi Celice na odločbo JAZMP navedli, da bodo pritožbo skladno z zakonom o splošnem upravnem postopku preučili in se do nje opredelili v zakonsko določenem roku. "Z odločitvijo ministrstva za zdravje bodo seznanjene stranke v postopku," so dodali.

Oškodovanci upajo na podporo ministrstva

Iz Odvetniške pisarne Vrtačnik, ki zastopa 760 staršev in preko 1000 otrok, ki so oškodovanci v zadevi Biobanka, so sporočili, da so si v preteklih mesecih intenzivno prizadevali za rešitev, ki bi zagotovila takojšnjo zaščito celic in tkiv, in sicer na način, da bi hrambo začasno prevzela javna institucija s sedežem v Sloveniji.

V zvezi z varstvom tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje je namreč, skladno z določbami veljavne zakonodaje, nedvomno izkazan javni interes, pravijo.

"Pri javnih institucijah smo naleteli na razumevanje in posluh, prav tako se je izkazalo, da je takšna rešitev izvedljiva. Upamo, da bo rešitev, v izogib nadaljnji negotovosti za starše ter nadaljnjemu nastajanju škode, čimprej podprlo tudi Ministrstvo za zdravje RS," so še dodali.