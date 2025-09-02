JAZMP vztraja pri izvršitvi odločbe Biobanki

JAZMP je 1. avgusta izdala odločbo, v kateri je Biobanki v stečaju naročila, naj sklene sporazum o nadomestnem shranjevanju preostalih vzorcev popkovnične krvi in tkiv otrok ter dokumentacije z vsaj eno ustanovo za tkiva in celice. Sporazum bi morala Biobanka v skladu z odločbo skleniti do minule sobote. Nova stečajna upraviteljica Biobanke Sanja Purić je v ponedeljkovem izrednem poročilu ocenila, da je odločba neizvršljiva. Starše je zato pozvala, naj prenos vzorcev k nadomestnemu shranjevalcu uredijo sami.

"V primeru, da odločba JAZMP v roku ne bo izvršena, bo treba uvesti upravni izvršilni postopek," so danes za STA zapisali na JAZMP. Dodali so, da so za izjave stečajne upraviteljice, da odločbe JAZMP ne namerava izvršiti in da ne bo sklenila pogodbe z nobenim ponudnikom, izvedeli iz medijev.

Odvetnik Urban Vrtačnik, ki zastopa imetnike vzorcev celic v propadli Biobanki, je za STA danes dejal, da bi bil izvršilni postopek logična pravna posledica, a kaj, ko je po njegovi oceni nezakonita. Meni, da JAZMP ne bi smel izreči odločbe, s katero je naložil ureditev nadomestne hrambe vzorcev Biobanke po 27. členu zakona o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje, temveč bi moral izdati intervencijsko odločbo po 9. členu, ker jih je k temu napotilo ministrstvo za zdravje.

JAZMP je danes za STA še dodal, da stroški prenosa vzorcev niso v njihovi pristojnosti. Zapisali so, da se lahko starši "glede stroškov nadaljnjega shranjevanja obrnejo na ponudnike shranjevanja vzorcev". Vrtačnik je dejal, da je starše o tej možnosti obvestil, vendar je dodal, da tega niso dolžni storiti. Pogodba o nadomestnem shranjevanju ima namreč značaj podjemne pogodbe, nadomestni shranjevalec pa značaj podizvajalca. Kot je poudaril, podizvajalec nima neposrednega denarnega zahtevka do naročnika.

Spomnil je tudi na 27. člen zakona, ki agenciji nalaga, da zagotovi, da imajo ustanove za tkiva in celice pripravljene vse sporazume in postopke, ki zagotavljajo, da bodo ob prenehanju dejavnosti iz kakršnega koli razloga shranjena tkiva in celice premeščena v drugo ustanovo za tkiva in celice. "Gre za eno veliko sprenevedanje in valjenje bremena na subjekte, ki bi pravzaprav morali biti najbolj zaščiteni," je poudaril.

Podjetje Biobanka, ki je v zadnjih 16 letih shranjevalo popkovnično kri in tkivo otrok, je lani prenehalo delovati. Podjetje je imelo sporazum za nadomestno shranjevanje vzorcev sklenjen s podjetjema Educell in Celica. Medtem ko se je Educell znašel v stečaju, je Celica zaradi omejenih zmogljivosti prevzela le manjši del vzorcev. Vzorci so za zdaj pri podjetju GaiaCell, ki jih je po propadu Biobanke prevzel brez pravne podlage, nedavno pa so zagrozili, da bodo shranjevanje prekinili.