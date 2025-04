Zdravstvena, plačna in pokojninska reforma – ko bodo ljudje videli rezultate reform, bo njihova odločitev jasna – pravi premier Robert Golob. Je aktualna vlada res naredila več kot katerakoli druga v zadnjih 20 letih? Si je res že tlakovala pot do novega mandata? SDS volivce vabi na referendum, Golob jim govori naj ostanejo raje doma. Gosta v oddaji 24UR ZVEČER sta bila politična komentatorja Antiša Korljan in Rok Čakš.