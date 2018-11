Je treba oddati vlogo za podaljšanje letnih pravic? Tega ne vedo niti na CSD

Hkrati pa so poudarili, da predlog novele s 1. januarjem 2019 ohranja ključno prednost, "to je razbremenitev strank, ki jim od decembra dalje ne bo treba vlagati vlog za podaljšanje pravice za otroški dodatek, subvencijo vrtca, državno štipendija, subvencijo malice in kosila, saj bo o podaljšanju pravice odločil CSD po uradni dolžnosti". Vlogo bo tako potrebno oddati le, ko bo stranka prvič uveljavljala te pravice.

"Ministrstvo je na podlagi testiranj ugotovilo, da bi uveljavitev masovnega avtomatičnega informativnega izračuna lahko povzročila negativne posledice tako za upravičence, saj pravica ne bi bila pravočasno priznana, kot tudi za centre za socialno delo, na katere bi se obračali nezadovoljni upravičenci," so pojasnili na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ).

Vlada je obljubljala, da bo v kratkem uvedla masovni avtomatični izračun za letne pravice, kot so otroški dodatek, subvencija vrtca, državna štipendija ter subvencija malice in kosila. To pomeni, da ljudem ne bi bilo več treba oddajati vlog, pač pa bi centri za socialno delo sami poskrbeli, da upravičenci avtomatično dobijo izračun za pravice, ki jim pripadajo. A izkazalo se je, da se je vlada pri tem nekoliko zaletela. Prejšnji teden je namreč sporočila, da so sprejeli novelo zakona, s katero se masovni avtomatični izračun – umika.

Glede na pogoste spremembe so ljudje zmedeni in ne vedo, kaj velja zanje in se v še večjem številu obračajo na zaposlene v CSD-jih.

Na Društvu socialnih delavk in delavcev Slovenije (DSDDS) so poudarili, da je"zelo težko prenesti veljavno zakonodajo v sistem, saj imajo pravila veliko izjem in se je tega potrebno lotiti s skrbnostjo".

Hkrati so kritični, ker novela zakona ohranja avtomatično podaljšanje letnih pravic, ob tem pa s strani vlade sploh niso dobili jasnih navodil, kako to izvajati. "Edina informacija, ki so jo strokovni delavci in sodelavci na nekaterih CSD-jih prejeli v zvezi s tem je, da bodo v decembru 2018 prejeli Excel sezname za letne pravice in o podaljšanju pravic odločili po uradni dolžnosti," so zapisali na DSDDS.

"Te informacije niso jasne in upamo, da jih bodo na MDDSZ znali pravočasno pojasniti uporabnikom na razumljiv način." Sprašujejo pa se, kako jih bodo razumeli uporabniki, "če se mora že stroka znajti sama".

Poudarili so, da politika nobenih njihovih predlogov in opozoril ni upoštevala in da je reorganizacijo CSD-jev "z močno podporo PR-službe brezkompromisno peljala naprej".

"Floskula 'Več na teren, bližje k ljudem' je že davno pozabljena s strani tistih, ki so jo obljubljali, saj so presedlali v nove službe"

"Razbremenitve zaposlenih na CSD-jih tako ni.Ravno nasprotno se nad nami izvajajo še hujši pritiski. S strani ministrstva in ostalih odgovornih ne prejemamo ustrezne pomoči, temveč pavšalne odgovore, da ne znamo zorganizirati dela. Socialni delavci so s tem še pod hujšimi pritiski med stroko, terenom in izvajanjem administrativnih zahtev," so kritični na DSDDS.

Sprašujejo, kako dolgo bodo še vzdržali ob nalaganju novih nalog po že sprejeti zakonodaji. "Floskula Več na teren, bližje k ljudem je že davno pozabljena s strani tistih, ki so jo obljubljali, saj so presedlali v nove službe. Reorganizacija je zajela le organizacijski vidik, ki je prinesel samo dodatne težave in obveznosti stroki in ostalim zaposlenim," so še sklenili na DSDDS, kjer so prepričani, da za nemoteno vpeljevanje sprememb ni zagotovljeno dovolj kadra, stiske zaposlenih pa se že dlje časa odražajo v poslabšanih delovnih odnosih, izgorelosti delavcev, dolgotrajnih bolniških odsotnosti ter odpovedih delovnega razmerja s strani delavcev.