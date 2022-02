Je Big Mac zdaj res še okusnejši?

Če ste v zadnjem času jedli katerega od McDonald'sovih klasičnih burgerjev in se vam je morda zazdelo, da je njegov okus kako drugačen, da je zdaj še boljši, okusnejši, ste imeli prav. Slovenija je namreč ena prvih evropskih držav, kjer je McDonald's izpopolnil pripravo svojih najbolj prepoznavnih burgerjev.

icon-expand Gostje v slovenskih restavracijah McDonald's v zadnjem času ugotavljajo, da so njihovi najljubši burgerji zdaj še boljši. Kaj je v ozadju? FOTO: Arhiv ponudnika

Pomembne so podrobnosti Skrivnost vrhunske kuhe je v tem, da si pozoren na najmanjše malenkosti. Čas kuhanja ali pečenja mora biti natančno določen, temperatura mora biti v vsakem trenutku optimalna, sestavine pa sveže in kakovostne. Tudi v McDonald'su so se posvetili podrobnostim in natančno preučili pripravo svojih legendarnih burgerjev. Uvedli so kar 16 sprememb v kuhinji, ki jih gostje ne boste opazili, lahko pa jih okusite. Ohranili so izvirne recepte Veste, da Big Mac na enak način pripravljajo že od leta 1968? Tako je, že celih 54 let. Tudi zdaj se originalni recept ni spremenil, a gostje opažajo, da je zdaj še sočnejši, še boljši. Kaj se je torej zgodilo?

icon-expand Brez skrbi, legendarni Big Mac je še vedno enak, takšen, kot ga imate radi. Le da je zdaj še sočnejši. FOTO: Arhiv ponudnika

Spremenili so postopke priprave Na vsakem žaru se zdaj lahko peče le 6 zrezkov hkrati. Čebula se doda na zrezke, ko se še pečejo, da se arome mesa in čebule lepo zlijejo. Temperatura žara pa niti za trenutek ne pade pod predpisano. Novi so tudi hlebčki, v katerih ni nobenih umetnih konzervansov, ojačevalcev okusa ali barvil. Skrivnost njihove mehkobe se skriva v skrbno domišljeni recepturi in dejstvu, da jih do zlatorjave barve opečejo šele po vašem naročilu, vsakega sproti.

icon-expand Zrezki iz 100 % govedine so povsem brez dodatkov. Tik pred pripravo se jih začini s soljo in poprom. Še med pečenjem jih posujejo s sesekljano čebulo, ki poskrbi, da so še okusnejši. FOTO: Arhiv ponudnika

Boljši okus je opazilo kar 80 % gostov V McDonald'su so se osvežitve klasikov, kot so Big Mac, McChicken, Bacon Cheeseburger, Dvojni Cheeseburger in drugi, lotili postopoma. V dveh restavracijah, kjer so najprej uvedli nove postopke, so preverili, ali spremembe opazijo tudi gostje. Kar 80 % gostov je to potrdilo. Rezultati ankete so pokazali, da se jim je meso v burgerjih zdelo sočnejše, kruh mehkejši in burger nasploh okusnejši.

icon-expand Ni potrebno, da veste za vse drobne izboljšave, ki so jih naredili v postopkih priprave vašega najljubšega burgerja. Raje se sami čim prej prepričajte o rezultatu. FOTO: Arhiv ponudnika