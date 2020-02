Je bil 27-letni športnik žrtev mednarodno organizirane kriminalne združbe?

Štirikratni državni in dvakratni evropski prvak v taekwondoju je zaradi svojih izjemnih športnih dosežkov lani prejel občinsko priznanje. Preobrat je sledil, ko so iz Taekwondo zveze sporočili, da fanta sploh ne poznajo in da si je vse skupaj izmislil. Ne poznajo ga niti v italijanskem klubu, za katerega je ves čas trdil, da nastopa. 27-letni športnik razlaga, da je bil očitno nič drugega kot žrtev mednarodno organizirane kriminalne združbe.