Je bil požar v Rušah dovolj velik za alarm na mobilniku?

Mirno nedeljsko dopoldne v Rušah so prekinile sirene gasilcev, ki so hiteli proti industrijski coni. Kmalu je sledilo obvestilo občine in civilne zaščite: "Da se naj prebivalci ne zadržujejo na prostem, naj zaprejo okna in vrata," je dejala direktorica občinske uprave Katja Markač Hrovatin.

"Tudi sončna elektrarna, tudi paneli so goreli, gorele so torej vse vrste strupov, kar jih je bilo," je požar opisal gasilski poveljnik občine Ruše Boštjan Hadner.

A potisnega obvestila sistema za množično obveščanje, ki ga je uprava za zaščito in reševanje testirala le dan prej, občani niso prejeli.

Občani so dejali, da bi ob takem požaru pričakovali obvestilo. A kot je rekel obrambni minister Borut Sajovic, nesreča ni bila dovolj obsežna: "Požarov v tej državi imamo veliko, zaradi lokalnih požarov ne pričakujem, da bi taka obvestila bila posredovana."

Na drugi strani generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin trdi drugače: potisnih sporočil ni bilo, ker bo sistem uradno zaživel šele s prvim oktobrom.

"Primer Ruš je iz mojih gasilskih izkušenj, glede na obseg in trajanje intervencije, industrijski obrtni obrat, eden od tistih, ko bi bilo treba zelo resno razmisliti. Prepričan sem, da bi se vodja intervencije odločil za ta ukrep," je povedal.

Sledil bi klic v dispečerski center. Dispečer in vodja intervencije bi skupaj določila vsebino obvestila in na katerem območju bi ga občani prejeli.

"Določita tudi čas, koliko časa velja. To se pošilja vsem, ki vstopijo v to območje in na koncu je tudi priporočljivo, da pošljeta obvestilo, da je konec te nevarnosti," je še rekel.

V konkretnem primeru, pravi Behin, ne bi šlo za nacionalna obvestila prve stopnje, temveč za obvestila tretje stopnje, "ki so usmerjevalna obvestila, pojasnjevalna obvestila". Te je mogoče izklopiti - a pozor, to pomeni, da se usmeritvam pristojnih odrekate na lastno odgovornost.