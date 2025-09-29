Svetli način
Slovenija

Je bil požar v Rušah dovolj velik za alarm na mobilniku?

Ruše, 29. 09. 2025 19.05 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
Manca Turk
Komentarji
12

Nad tovarno Ecom v Rušah se je dvignil gost oblak črnega dima, vonj po zažganem pa je bilo vonjati več kilometrov stran. A potisnega obvestila sistema za množično obveščanje, ki ga je uprava za zaščito in reševanje testirala le dan prej, občani niso prejeli.

Mirno nedeljsko dopoldne v Rušah so prekinile sirene gasilcev, ki so hiteli proti industrijski coni. Kmalu je sledilo obvestilo občine in civilne zaščite: "Da se naj prebivalci ne zadržujejo na prostem, naj zaprejo okna in vrata," je dejala direktorica občinske uprave Katja Markač Hrovatin.

"Tudi sončna elektrarna, tudi paneli so goreli, gorele so torej vse vrste strupov, kar jih je bilo," je požar opisal gasilski poveljnik občine Ruše Boštjan Hadner.

A potisnega obvestila sistema za množično obveščanje, ki ga je uprava za zaščito in reševanje testirala le dan prej, občani niso prejeli.

Občani so dejali, da bi ob takem požaru pričakovali obvestilo. A kot je rekel obrambni minister Borut Sajovic, nesreča ni bila dovolj obsežna: "Požarov v tej državi imamo veliko, zaradi lokalnih požarov ne pričakujem, da bi taka obvestila bila posredovana."

Na drugi strani generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin trdi drugače: potisnih sporočil ni bilo, ker bo sistem uradno zaživel šele s prvim oktobrom.

"Primer Ruš je iz mojih gasilskih izkušenj, glede na obseg in trajanje intervencije, industrijski obrtni obrat, eden od tistih, ko bi bilo treba zelo resno razmisliti. Prepričan sem, da bi se vodja intervencije odločil za ta ukrep," je povedal.

Sledil bi klic v dispečerski center. Dispečer in vodja intervencije bi skupaj določila vsebino obvestila in na katerem območju bi ga občani prejeli.

"Določita tudi čas, koliko časa velja. To se pošilja vsem, ki vstopijo v to območje in na koncu je tudi priporočljivo, da pošljeta obvestilo, da je konec te nevarnosti," je še rekel.

V konkretnem primeru, pravi Behin, ne bi šlo za nacionalna obvestila prve stopnje, temveč za obvestila tretje stopnje, "ki so usmerjevalna obvestila, pojasnjevalna obvestila". Te je mogoče izklopiti - a pozor, to pomeni, da se usmeritvam pristojnih odrekate na lastno odgovornost.

KOMENTARJI (12)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Infiltrator
29. 09. 2025 21.42
Seveda je bil ....ampak to so šele testiral kot sebe testirajo na canabisu
ODGOVORI
0 0
MasteRbee
29. 09. 2025 21.37
Uporabljajte stare preverjene stvari. Ni žvaka za seljaka.
ODGOVORI
0 0
Še89sekund
29. 09. 2025 21.37
Če pa nimamo takega sistema za obveščanje ,to imajo sosedje hrvati ,iyaliani ,avstrici ,slovenija mogoče čez tri štiri anekse za nadgradnjo...
ODGOVORI
0 0
2fast4
29. 09. 2025 21.10
+5
Najbols da zvoni za vsak 💩
ODGOVORI
6 1
iskoriščevalci
29. 09. 2025 21.00
-2
Cetni strokovnjaki sta veliko krat bolj osposobljeni...
ODGOVORI
1 3
traparija
29. 09. 2025 20.46
+7
itak nimajo nič pripravljeno za pošiljanje teh sporočil, test so spacali skupaj, so pa še daleč od produkcijskega okolja, to so jim naredili zunanji, sami pojma nimajo o upravljanju te storitve. kaj šele o odločanju o uporabi.
ODGOVORI
7 0
galeon
29. 09. 2025 20.39
+7
A zagorela je pa sončna elektrarna?
ODGOVORI
8 1
Perovskia
29. 09. 2025 20.32
+11
Se ena floskola levnuharjev. 2 leti razvijali sami strokovnjaki. Topp. Hremo dalje kaj bo spet naslednji teden
ODGOVORI
12 1
Artechh
29. 09. 2025 20.30
+2
Ne! Dokler ilegalci ne začne streljati kot po drugi zahodni Evropi nimate kej.
ODGOVORI
4 2
ata_jez
29. 09. 2025 20.23
+8
No, zdaj smo pa tam. Kdaj prožiti drama alarm in 'reševati življenja'. 🤪
ODGOVORI
8 0
galeon
29. 09. 2025 20.23
+12
Evo enim že hodijo neumnosti po glavi. Res ste bolani. Počakajte na sneg. Bo tulilo ob vsakem sneženju, če bodo tako neumna razmišljanja ostala.
ODGOVORI
12 0
jedupančpil
29. 09. 2025 20.22
+4
hehe zdej bo si alarm kriv, kaj vse je pa zgorel pa pod preprogo
ODGOVORI
5 1
