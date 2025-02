Nakup reševalnih helikopterjev: umetna inteligenca bi se odločila drugače

"Vsi očitki o prirejenem razpisu so neutemeljeni," tako vodja letalske policijske enote Dejan Kink, ki potrdi, da so bili pred razpisom v stiku tako z italijanskim proizvajalcem Leonardo kot tudi Airbusom. "Iz obeh podjetij smo dobili informacije o dobavnih rokih in tudi razpis je bil temu ustrezno prilagojen in pripravljen."

A Airbus nato ponudbe ni oddal, razlog naj bi bil prav kratek rok za dobavo helikopterjev, ki je bil postavljen na oktober leta 2026. Rok je, kot kaže, ustrezal proizvajalcu Leonardo, ki je kot edini ponudil dva helikopterja za slabih 31 milijonov evrov. Ali je ponudba, ki je spisana na več kot 1000 straneh, ustrezna, sicer še preverjajo. "Absolutno lahko zanikam, da smo razpis prirejali za bilo kakšno podjetje. V raziskavi trga smo ugotovili ne samo roke dobav, ampak tudi cene, opremo. Več stvari se je ugotavljalo. S predstavniki podjetij od objave razpisa nismo v stikih," pojasni Kink.

Te dni so v SDS vladi posredovali že vsaj 20 vprašanj o predvidenem nakupu. Ne zgolj dobavni rok, menijo namreč, da so bile tudi tehnične zahteve povsem prilagojene helikopterjem Leonarda, četudi bi bil za gorsko reševanje bolj primeren Airbusov helikopter. "Dejstvo je, da je bil ta razpis prilagojen. Nisem letalski strokovnjak, zato sem tudi umetno inteligenco vprašal, kateri helikopter je bolj primeren. Umetna inteligenca mi je odgovorila, da je najbolj primeren pravzaprav H145 zato, ker je manjši, bolj prilagodljiv, ker ima dober doseg in kapaciteto, ker je odlična vsestranskost, ker so tudi stroški vzdrževanja in operativni stroški veliko nižji," je pred dnevi pojasnil Andrej Kosi. SDS od ministrstva za notranje zahteva, da razpis ponovi, prav tako komisija za nadzor javnih financ, ki je v rokah NSi.

"Postopek poteka v skladu z zakonom, je odprti postopek, je najbolj transparentni postopek in trenutno mi sami v strokovni službi ne vidimo razloga, ki bi kakršnokoli namigovanje, da bi bilo kaj prirejeno, potrdil, in ne vidimo razloga za ponovitev. Bodo pa to še druge službe preverile," odgovarja Kink.

Leonardo sicer z državo ne posluje prvič, pred dobrim letom je vojski obljubil šest helikopterjev za dobrih 188 milijonov evrov. Ob tem Policija izpostavlja, da bi lahko Airbus zahteval revizijo razpisa, a se za to ni odločil.