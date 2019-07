Je bila izbira podjetja za postavitev novih 40 kilometrov ograje transparentna?

In kdo je Goznikar ter zakaj presenečenje? Gre za nekakšno desno roko poslanca in prvaka SNS Zmaga Jelinčiča Plemenitega. Nedavno sta skupaj na primer položila venec pred Titov spomenik.

Na Ministrstvu za javno upravo naj bi bili precej presenečeni, ko so v srbski dokumentaciji zagledali slovensko ime. Ime Celjana Teodorja Goznikarja , ki je vložil dokumentacijo za srbsko podjetje Legi SGS. To podjetje je na javnem razpisu dobilo posel, vreden štiri milijone in pol – postavitev dodatnih 40 kilometrov panelne ograje z rezilno žico na slovensko-hrvaški meji.

Goznikar je bil dolgo tudi sekretar v Sindikatu policistov. Policistov, ki bodo skupaj z notranjim ministrstvom v petek ob podpisu pogodbe, kot pove minister za javno upravo Rudi Medved, postali glavni akterji pri "tempu izvajanja". Po domače: v njihovi domeni bo predvsem, kje bo stala ograja. Pogoj za izvajalca je, da ograjo postavi sam – v prejšnjem mandatu jo je morala namreč postaviti vojska.

Ker gre pri tem za strogo zaupne in posledično varnostno zelo občutljive informacije, so Goznikarja na ministrstvu po njihovih navedbah natančno preverili in dobili zagotovilo, da ni zaposlen v policiji, niti na notranjem ministrstvu, da z njimi ni povezan ter da ne bi mogel priti do kakršnihkoli zaupnih informacij. Na MJU zagotavljajo tudi, da med javnim razpisom z njim nihče ni bil v kontaktu: "V zvezi s pogodbo o dobavi in postavitvi zaščitnih tehničnih ovir se pogovarjamo neposredno z Legi SGS Srbija."

Goznikarja za komentar nismo uspeli priklicati – med drugim nas je zanimalo tudi, ali bo on zastopnik omenjenega srbskega podjetja v Sloveniji, saj Legi SGS pri nas že ustanavlja svojo podružnico.

Kje bo stala ograja?

Boštjan Perme, strokovnjak za varnostna vprašanja, pravi, da Snežiški gozdovi na primer ne pridejo v poštev, saj tega terena ni mogoče nadzirati. Tudi droni in senzorji gibanja so vprašljivi, tako Perme: "Še vedno za tem potrebujete policijsko patruljo, ki bo šla na teren in ilegalne migrante ustavila."