Je bila priča v sodni preiskavi smrti Aleša Šutarja podkupljena?

Novomeško tožilstvo kot potencialna storilca v zadevi v dveh dveh ločenih postopkih še vedno obravnava tako 20- kot 21-letnika. Glede 21-letnika je sklep o preiskavi pravnomočen in preiskava ni bila ustavljena, za 20-letnika pa je bila preiskava uvedena v ponedeljek, vendar sklep o tem še ni pravnomočen, so danes za STA povedali na tožilstvu. Kot so dodali, morebitna pritožba ne zadrži izvršitve sklepa in se preiskovalna dejanja lahko opravljajo.

Sodišče je 20-letniku pripor odredilo 17. decembra, potem ko je na prostost izpustilo 21-letnika, ki ga je policija najprej prijela v zvezi z napadom, sodišče pa je zanj odredilo pripor. Nekaj prič naj bi namreč pred preiskovalnim sodnikom povedalo, da 21-letnik ni pravi napadalec in da naj bi Šutarja v resnici udaril njegov 20-letni bratranec.

Po neuradnih informacijah Dnevnika naj bi bil Aleš Šutar v trenutku prejetega udarca močno pijan z 1,8 promila alkohola v krvi in pozitiven tudi na kokain. Časnik poroča, da so pri ljubljanski Medicinski fakulteti zaključili poročilo o vzrokih smrti Šutarja in mnenje odposlali na novomeško okrožno sodišče.

Šutar naj bi na tleh ležal okrog 15 minut, ko so prišli reševalci in začeli postopek reanimacije, saj je bil brez pulza. Po prihodu v bolnišnico mu je srce znova zastalo, odkrili pa so tudi manjši zlom vratnega vretenca. Po informacijah časnika naj bi preiskava potrdila, da sta bila zastoj srca in smrt neposredno povezana s poškodbo glave. Kaj je bil vzrok smrt in kaj vse je nanjo vpliva, je stvar izvedenskega mnenja. Tožilstvo je zahtevo za preiskavo na sodišče vložilo zaradi kaznivega dejanja povzročitve hude telesne poškodbe s smrtnim izidom, poroča časnik. "Z izvedenskim mnenjem še ne razpolagamo, tako da nismo seznanjeni z verodostojnostjo navedb v omenjenem članku," pa medtem za POP TV odgovarjajo na novomeškem okrožnem sodišču.

Kot smo že poročali, so policisti sprva ovadili Sabrijana Jurkoviča, nato pa ga je sodišče izpustilo iz pripora. Več prič je kot napadalca opisalo Samireja Šiljića, novomeško tožilstvo pa se na odločitev ni pritožilo. Šiljić je bil aretiran in odpeljan v pripor, senat pa bo danes odločal o morebitnem podaljšanju pripora. Preiskava proti Jurkoviču medtem še vedno poteka.

"Obe preiskavi sta v teku, potrebno je še izvesti preiskovalna dejanja, o predvidenem zaključku le-teh pa je nemogoče govoriti, saj to ni odvisno le od načrtovanega poteka preiskave temveč predvsem od uspešnosti dokaznega postopka," je sodišče zapisalo v odgovoru.

Dnevnik poroča, da naj bi ena izmed prič, ki je razbremenila Jurkoviča in obremenila Šiljića, podkupljena. Odvetnik Jurkoviča sicer zanika navedbe o podkupovanju prič in pravi, da je presenečen nad sprenevedanjem policije.

Na novomeškem sodišču so potrdili, da obstaja sum na podkupovanje prič, da pa o številu le-teh, izvoru podkupovanja in načinu podkupovanja informacij ne morejo podati, saj je preiskava v teku. Prav tako so potrdili, da sta oba obravnavana kategorizirana kot osumljenca oziroma obdolženca, z enakim položajem.

Več v današnji oddaji 24UR.