Je bilo popravilo avtobusa nepotrebno, znesek plačila pa izsiljen in previsok?

Zgodba o 53 državljanih Moldavije, ki so na silvestrsko noč obtičali v Celju, dobiva nove razsežnosti. Izvajalec je v postopku avtovleke in popravila avtobusa ravnal neprimerno in nezakonito, trdi voznik avtobusa. Za popravilo, ki naj sploh ne bi bilo potrebno, ni izročil računa, je pa avtobus zadrževal vse dokler ni prejel plačila. Na predračunu naj bi bili previsoki zneski, neutemeljeni pribitki, preveč obračunanih ur, a nobenih specifikacij o okvari. Izvajalec medtem trdi, da je policija vozniku zaradi napake na avtobusu prepovedala nadaljnjo vožnjo in da so svoje delo pošteno opravili.

Poročali smo že, da je 31. decembra lani v Celju obtičalo 51 državljanov Moldavije in dva voznika avtobusa, ki so bili na poti na Portugalsko, a se jim je pokvaril avtobus. Zaradi zapletov s plačilom za popravilo avtobusa niso mogli nadaljevati poti. Da niso ostali na mrazu in silvestrske noči preživeli pod milim nebom, je poskrbela tamkajšnja civilna zaščita, ki jim je priskrbela prenočišče in hrano. Po besedah poveljnika Teodorja Goznikarjaso potniki na prostem, nekateri brez ustreznih oblačil za ta zimski čas, stali devet ur, bili so prepuščeni sami sebi. "Zeblo jih je, bili so lačni. Zaradi epidemije tudi zanje velja prepoved gibanja po državi, zato se je civilna zaščita hitro odzvala in poskrbela zanje,"je povedal. Zanje so organizirali nadomestni avtobus podjetja Nomago, ki jih je varno pripeljal do celjskega hostla, kjer so jim priskrbeli hrano in pijačo. Naslednji dan, ko se je Veleposlaništvo Republike Moldavije na Portugalskem dogovorilo s podjetjem, ki je avtobus popravilo, pa je ta nadaljeval svojo pot.

Je avtobus sploh potreboval popravilo? Odvetniška pisarna iz Slovenj Gradca je zdaj po pooblastilu voznika avtobusa, moldavskega državljana Milosa Mihaela, na Dars naslovila pritožbo zoper ravnanje njihovega izvajalca – vlečno službo Žonta, v kateri naštevajo številne nepravilnosti, ki so nastale v postopku izvajanja avtovleke in popravila avtobusa. Kot navajajo, je bil omenjeni avtobus ob eni uri zjutraj parkiran na počivališču Lom, kamor ga je policija napotila ob redni kontroli prometa na avtocesti. Ko so ga policisti že pregledali in niso ugotovili nepravilnosti, se je ob avtobusu ustavilo vozilo v lasti družbe Žonta. Mehanik, za katerega ni znano, na čigavo pobudo je prišel na kraj dogodka, je voznika seznanil, da avtobus stoji postrani in ima težave s podvozjem. Ker okvare po njegovih besedah ni bilo mogoče sanirati na kraju, je bilo avtobus treba z vlečno službo odpeljati na servis. Voznik je sicer menil, da je avtobus izpraven in bi pot lahko nadaljeval, a je zaradi varnosti na to pristal. Mehanik mu ni dovolil, da bi avtobus odpeljal sam, pač pa je vztrajal pri avtovleki, pojasnil pa mu je tudi, da servis Scania v Ljubljani, ki je pooblaščen za servis omenjenega avtobusa, ne dela, zato ga bodo morali odpeljati na popravilo v Celje. Pri tem je mehanik vozniku avtobusa dal v podpis delovni nalog, ne da bi mu bila raztolmačena vsebina dokumenta v jeziku, ki ga razume (dokument je bil v slovenskem in angleškem jeziku, a voznik ne razume ne enega ne drugega). Podpisal je torej nekaj, česar ni razumel. Pozneje se je tudi izkazalo, da je bila informacija o tem, da servis v Ljubljani ne deluje, zavajajoča, saj je ta 31.12.2020 deloval med 6.30 in 13. uro, torej so avtobus po nepotrebnem odpeljali v Celje.

icon-expand FOTO: CZ MO Celje icon-chevron-left icon-chevron-right

Avtobus zadrževali, dokler niso dobili plačila Avtovleka je avtobus v Celje pripeljala ob 9. uri zjutraj, za popravilo pa so na servisu potrebovali približno dve uri časa. Predstavnik družbe Žonta je nato od voznika želel plačilo, a mu računa za opravljeno storitev ni izdal. Ker voznik pri sebi ni imel dovolj gotovine, mu je plačal 600 evrov, za kar pa ni prejel nobenega potrdila. Preostali znesek za plačilo – 4.500 evrov – pa je bil posredovan družbi Davia Travel iz Lizbone, ki je pogodbeni partner moldavskega prevoznika. Ta je na račun družbe Žonta znesek nakazala v roku nekaj ur, a zaradi časovnega trajanja bančne transakcije plačilo ni prispelo takoj. Iz tega razloga družba Žonta avtobusa ni želela predati nazaj, pač pa ga je zadrževala, dokler ni prejela plačila. Posledično so potniki in voznika čakali na parkirišču "na mrazu, brez hrane, skratka v nemogočih pogojih vse do 16. ure, ko je zanje poskrbela celjska civilna zaščita", navaja odvetnik. "Naš klient si je ob pomoči svojega pogodbenega partnerja in plačnika družbe Davia Travel ter ob pomoči ambasade republike Moldavije na Portugalskem prizadeval, da bi družba Žonta izročila avtobus, saj je bil bančni transfer za plačilo storitve izveden 31.12.2020, vendar družba Žonta ni želela in ni izročila avtobusa, vse dokler ni prejela plačila na svoj transakcijski račun in je izročila avtobus šele 1.1.2021 ob 9. uri zjutraj." Kot poudarjajo, je bilo plačilo družbe Davia Travel izvršeno 31.12.2020 ob 14.54, in to ne glede na to, da družba Žonta računa za opravljeno storitev sploh ni izdala. Še več, voznik računa vse do danes ni prejel. Je pa 4. januarja prejel dva predračuna, datirana na dan 31.12.2020. "Naš klient meni, da nobeno popravilo avtobusa ni bilo potrebno, saj avtobus ni bil pokvarjen oziroma tehnično neizpraven, da ne bi mogel nadaljevati vožnje proti Portugalski. Zato je stališče naše stranke, da je bilo plačilo neutemeljeno in izsiljeno s strani družbe Žonta ob njenem samovoljnem izvrševanju retencijske pravice," še navajajo v odvetniški družbi.

icon-expand Moldavski državljani so 31. 12. 2020 obtičali v Celju FOTO: CZ MO Celje