Je čas, da Gmail zamenjate za e-pošto na lastni domeni?

E-pošta je pomemben del vsakodnevnega dela, saj jo uporabljamo za komunikacijo z državo, bankami in poslovnimi partnerji, prijave v spletne storitve ter interno usklajevanje znotraj ekip. Kljub temu veliko posameznikov in podjetij še vedno uporablja brezplačne e-poštne naslove, kot so Gmail, Outlook ali naslovi telekomunikacijskih ponudnikov. Na prvi pogled je takšna rešitev povsem zadovoljiva – deluje, je enostavna za uporabo in ne zahteva začetnega vložka.

Brezplačen e-mail in pogoji, ki se lahko hitro in drastično spremenijo

Pri brezplačnem e-mailu ste vezani na tujo infrastrukturo in tuja pravila. Cena takšne storitve je pogosto vaša zasebnost. To pomeni tudi, da ponudnik odloča o vseh ključnih vidikih storitve in o tem, - koliko prostora imate na voljo, - katere funkcionalnosti lahko uporabljate, - kako in kje se obdelujejo vaši podatki, - kdaj in pod kakšnimi pogoji se lahko storitev spremeni. Takšne spremembe niso redkost. Brezplačni paketi se lahko ukinejo, omejijo ali postanejo plačljivi. V takšnih primerih imate zelo malo manevrskega prostora. E-mail naslov, ki ga uporabljate že leta, pa lahko izgine ali se pogoji uporabe občutno poslabšajo.

Kaj pomeni e-pošta na lastni domeni?

E-pošta na lastni domeni pomeni, da vaš e-mail naslov ni vezan na ime ponudnika, temveč na domeno, ki je v vaši lasti. Namesto generičnega naslova imeinpriimek1972@gmail.com uporabljate e-poštni naslov tipa: - ime@tvojadomena.si - ime@tvoj-priimek.si - ime.priimek@tvoje-podjetje.si - info@tvoje-podjetje.si Domena je del e-mail naslova za znakom @. Izberete jo sami, preverite njeno razpoložljivost in jo registrirate. Ko je domena enkrat vaša, ostane v vaši lasti ne glede na ponudnika e-poštne storitve.

Kako izbrati ime domene?

Pri izbiri imena domene je smiselno upoštevati nekaj osnovnih pravil: - naj bo kratka in zapomljiva, - naj bo enostavna za zapis in izgovorjavo, - naj se ujema z imenom podjetja ali blagovne znamke. Dobro izbrana domena bo dolgoročno služila kot osnova vaše e-pošte in spletne prisotnosti.

E-mail gostovanje: kaj morate vedeti pred izbiro?

Ko imate izbrano domeno, potrebujete še e-mail gostovanje . To je storitev, ki omogoča dejansko uporabo e-pošte na vaši domeni in določa, kako bo e-pošta delovala v praksi.

E-mail gostovanje opredeljuje število e-mail predalov, količino prostora ter način, kako je poskrbljeno za varnost, zanesljivost delovanja in podporo uporabnikom. Brez e-mail gostovanja domena sama po sebi še ne omogoča delujoče e-pošte. Šele skupaj tvorita osnovo profesionalne komunikacije.

Zakaj je izbira e-mail gostovanja pomembna?

E-mail gostovanje predstavlja stabilno osnovo poslovne komunikacije, saj niste odvisni od kratkoročnih sprememb brezplačnih platform. Z jasno določenimi pogoji uporabe, zagotovljenim prostorom in stalno podporo omogoča predvidljivo in zanesljivo delovanje e-pošte na dolgi rok. Prav ta kontinuiteta in zanesljivost ustvarjata tudi kredibilnost navzven. E-mail, ki deluje brez prekinitev, je zaščiten in vključuje lastno domeno, daje strankam in partnerjem jasno sporočilo, da podjetje deluje urejeno, resno in dolgoročno.

Prednosti e-mail naslova na lastni domeni v praksi

1. Popolna prilagodljivost e-mail naslova

Z lastno domeno niste omejeni na generične oblike naslovov telekomunikacijskih ponudnikov. Če domeno zakupite pravočasno, si zagotovite naslov, ki vam bo služil več let – ne glede na ponudnika e-pošte.

2. Dostopna rešitev za posameznike, mala in večja podjetja

E-poštno gostovanje že dolgo ni več draga storitev. Cena se začne že pri manj kot 1 € na mesec, kar pomeni, da gre za predvidljiv in nizek strošek, primeren tudi za posameznike, manjša podjetja in samostojne podjetnike. Na letni ravni je to pogosto manj kot strošek ene same mesečne naročnine za mobilni telefon.

3. Več nadzora nad podatki

Pri brezplačnih ponudnikih pogosto ni povsem jasno, kje so vaši podatki shranjeni in kdo ima do njih dostop. E-mail gostovanje pri Domenci zagotavlja hrambo podatkov v Sloveniji, pod jasnimi pogoji in z večjim nadzorom nad zasebnostjo.

4. Brez oglasov in nepotrebnih motenj

Oglasi v e-mail predalu niso naključje, temveč del poslovnega modela brezplačnih storitev. Pri e-pošti na lastni domeni takšnih kompromisov ni. Nabiralnik je pregleden in namenjen izključno komunikaciji.

5. Napredni varnostni filtri

Lastno e-mail gostovanje omogoča natančnejše filtriranje neželene pošte, kar pomeni manj spam sporočil in več nadzora nad tem, kaj dejansko pride v vaš nabiralnik. Vključena je tudi protivirusna zaščita.

6. Enostavna nastavitev

E-pošta na lastni domeni deluje enako zanesljivo na računalniku, telefonu ali tablici. Nastavitev je preprosta, uporaba pa primerljiva z največjimi globalnimi ponudniki.

Zakaj izbrati e-poštno gostovanje pri Domenci?

E-poštno gostovanje pri Domenci je namenjeno uporabnikom, ki želijo urejeno, varno in dolgoročno rešitev ter prednosti, ki delujejo v različnih poslovnih okoljih in ekipah. V storitev so vključeni: - brezplačen prenos obstoječe e-pošte (tudi iz Gmaila ali SiOL-a), - preizkus brez obveznosti, brez drobnega tiska, - aktivna zaščita e-pošte (antivirus in phishing zaščita), - prijazna in odzivna tehnična podpora, na voljo vsak dan, - nemoten prehod brez izgube sporočil in brez prekinitve dela.

Odločitev, ki jo je bolje sprejeti pravočasno