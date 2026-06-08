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Slovenija

Dars naj bi za 50 odstotkov preplačal novo poslovno zgradbo

Ljubljana, 08. 06. 2026 19.19 pred 1 uro 1 min branja 32

Avtor:
Rebeka Tomaduz
Dars

Poleg zastojev prah dviguje tudi domnevno preplačilo Darsove nove poslovne zgradbe na Griču. Za svetovalne in inženirske storitve naj bi naše največje državno podjetje plačalo 90 odstotkov več, kot je bilo sprva predvideno. Po naših podatkih bodo v torek zoper Dars vložili obdolžilni predlog na okrajno sodišče, zadevo je namreč pod drobnogled vzela Državna revizijska komisija.

Po naših informacijah naj bi Državna revizijska komisija ugotovila hude kršitve zakona o javnih naročilih. Posle, vezane na svetovalne in inženirske storitve za novo poslovno stavbo, naj bi neuradno Dars s konzorcijem podjetij AXIS in PROCTOR sklepal mimo razpisov in javnih naročil.

Zoper Dars in odgovorne, med njimi je tudi predsednik uprave Andrej Ribič, bo po naših informacijah revizijska komisija zato vložila obdolžilni predlog. A to ni vse. Drugi del postopka, kjer se Darsu očita, da je gradnjo stavbe preplačal za več kot 50 odstotkov – z 19 na skoraj 30 milijonov evrov – pa naj bi neuradno revizijska komisija zaključila konec julija oziroma v začetku avgusta.

Dars zadeve danes ni komentiral.

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KOMENTARJI32

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Anion6anion
08. 06. 2026 20.44
Bo kdo odgovarjal? Bo kdo zahteval povračilo preplacanega?
Odgovori
+2
2 0
tron3
08. 06. 2026 20.43
Kaj Vam je povedal Ribič, da gre pa pa... jadrat okrog sveta in bo nedosegljiv roki pravice in resnice v Sloveniji!!!!
Odgovori
+2
2 0
Ici
08. 06. 2026 20.40
Kaj pa Alenka pravi?
Odgovori
+4
4 0
tron3
08. 06. 2026 20.45
Da je 50% bilo premalo, moralo bi biti po pravilih 100%!! ali pa še več!!!!
Odgovori
+1
1 0
Rdečimesečnik
08. 06. 2026 20.37
Plešite vodja svobodinega štaba lopovi Plešite
Odgovori
+5
6 1
lusma00
08. 06. 2026 20.37
Saj ni čudno če od Janeza prijatel hodi tja po kuverte...desnuhci se sploh ne zavedata koliko so prepletene jj lovke...tudi pri litijski so zraven da ne omenjam zdravstva
Odgovori
+0
4 4
beuchat
08. 06. 2026 20.47
Mogoce je pa problem samo to, da je bil brat nadzornik...
Odgovori
0 0
Nikdar več
08. 06. 2026 20.35
A je problem razmetavati (deliti) denar državljanov, ki trdo delajo v gospodarstvu? Ni. Kaj vse mi pokrivamo se sploh (ne) zavedamo.. ? 2.800 brutto, 1.500 neto. Od tega poberejo še vsaj 20% pri nakupih. Dejansko operiraš s 1.200, ampak te oberejo še z odmero stavbnega zemljišča, upravnih taks, zdravili brez recepta, obveznim dodatnim zdr. zavarovanjem, šolo, vrtcem,.....
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+6
6 0
razumi če lahko
08. 06. 2026 20.34
Itak samo Hajdinjaka so se rabili znebiti pa so zagrabili na polno !
Odgovori
-1
2 3
Rdečimesečnik
08. 06. 2026 20.37
Pod ribičem
Odgovori
+1
2 1
rogla
08. 06. 2026 20.33
Gre sploh kje brez "mafije"?
Odgovori
+4
4 0
Ricinus
08. 06. 2026 20.33
Vsi po vrsti govorijo o ničelni toleranci do korupcije in si zraven liželo marmelado s prstov, levih in desnih
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+6
6 0
itsju
08. 06. 2026 20.33
Ajde Taubi vinjete za avto na 200€... aja sorry nisi več na vladi...
Odgovori
+1
2 1
itsju
08. 06. 2026 20.30
Seveda Ribič ne bo v zaporu, ker se naokoli vozi s Čeferinom s privat letali po Sarajevu, bratec od Čeferina pa sodnik...
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+3
5 2
jedupančpil
08. 06. 2026 20.30
to ps ne
Odgovori
0 0
marre
08. 06. 2026 20.28
Še ena cvetka mafijske kvazi levičarske vlade Golobnjaka... Kradlo se je levo in desno, še posneli so jih, enim pa še kr ne potegne v betic..
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+5
8 3
mejacrnikal
08. 06. 2026 20.28
Ce je pa kdo izumil korupcijo v Sloveniji je pa to Gibanje svoboda.
Odgovori
+7
11 4
biggie33
08. 06. 2026 20.24
Sodni epilog lahko pričakujemo leta 2055..
Odgovori
+8
8 0
bik123
08. 06. 2026 20.23
leva mafija, klasika
Odgovori
+3
6 3
Franci123
08. 06. 2026 20.21
Ribič je povedal da njega ne bo noben preganjal, glede na naše sodstvo bi mu celo verjel.
Odgovori
+4
5 1
svoboda1234
08. 06. 2026 20.16
Hahahaha,spet DARS,vsaka vlada najprej DARS spegla
Odgovori
+7
7 0
jedupančpil
08. 06. 2026 20.30
izi mani
Odgovori
0 0
dWarrior
08. 06. 2026 20.16
In kdo bo odgovarjal? za tako guljufijo je zapor !!
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+8
8 0
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