Dars naj bi za 50 odstotkov preplačal novo poslovno zgradbo

Po naših informacijah naj bi Državna revizijska komisija ugotovila hude kršitve zakona o javnih naročilih. Posle, vezane na svetovalne in inženirske storitve za novo poslovno stavbo, naj bi neuradno Dars s konzorcijem podjetij AXIS in PROCTOR sklepal mimo razpisov in javnih naročil.

Zoper Dars in odgovorne, med njimi je tudi predsednik uprave Andrej Ribič, bo po naših informacijah revizijska komisija zato vložila obdolžilni predlog. A to ni vse. Drugi del postopka, kjer se Darsu očita, da je gradnjo stavbe preplačal za več kot 50 odstotkov – z 19 na skoraj 30 milijonov evrov – pa naj bi neuradno revizijska komisija zaključila konec julija oziroma v začetku avgusta.

Dars zadeve danes ni komentiral.