Ljubljana: trg divja, povprečna cena kvadratnega metra že 4.448 evrov

Medtem ko so konec lanskega leta številke kazale na umiritev, je letos drugače. Povprečna cena kvadratnega metra stanovanja v Ljubljani je v drugem četrtletju dosegla rekordnih 4.448 evrov, kažejo podatki družbe Arvio. A kljub temu se v prihodnosti odpirajo številni novi projekti.

V prestolnici nepremičninski trg že dlje časa divja. Povpraševanje ostaja visoko, kar sovpada s številnimi novimi projekti, napovedanimi za prihodnja leta, in kar nekaj jih bo nastalo pod okriljem slovaškega podjetja Corwin, ki je v zadnjih letih postalo eden največjih razvijalcev na ljubljanskem nepremičninskem trgu. Na mestu, kjer bo stal tudi eden od projektov, stanovanjska stolpnica Nordika s slabimi 300 stanovanji, smo se dobili z območnim vodjo za Slovenijo, Michalom Macom. O ceni na kvadratni meter Maco še ni imel podatka. Če pa pogledamo njihov projekt Kvartet, ki je v obliki štirih stanovanjskih stolpnic zaživel lani januarja, je bila povprečna cena na kvadratni meter 4.400 evrov. Gradnja naj bi trajala približno tri leta in pol.

Nove priložnosti na področju javnih najemnih stanovanj

Da se bodo nove priložnosti odpirale tudi na področju javnih najemnih stanovanj, pa je jasen direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, Črtomir Remec: "V Podutiku pričakujemo, da pridobimo integralno gradbeno dovoljenje do konca leta, in upam, da bi začeli graditi čim hitreje. Gre za skoraj 400 novih javno najemnih stanovanj." Gre za nadaljevanje projekta na Brdu, v sklopu katerega je bilo zgrajenih že več kot 1.300 stanovanj. Trenutno drugih zemljišč v Ljubljani nimajo. "Pričakujemo pa, da bo mestna občina v nadaljevanju odprla večje projekte v Stanežičah, v Bizoviku in tam se bomo pridružili gradnji tako s financiranjem kot tudi z lastno gradnjo," dodaja Remec. Da ima Ljubljana velik potencial za nadaljnje načrte, pa pravi tudi Maco: "Naslednji projekt bo na Šmartinski ulici in se bo imenoval Kolinska. In to bo velik projekt s približno 1000 stanovanji in dvema poslovnima stavbama." Trenutno so še na začetku gradbenega postopka, ampak upajo, da bodo do naslednjega leta imeli gradbeno dovoljenje.

Je kratkoročno oddajanje stanovanj konkurenca?