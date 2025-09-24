Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Ljubljana: trg divja, povprečna cena kvadratnega metra že 4.448 evrov

Ljubljana, 24. 09. 2025 18.58 | Posodobljeno pred 49 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Nuša Dekleva
Komentarji
26

Medtem ko so konec lanskega leta številke kazale na umiritev, je letos drugače. Povprečna cena kvadratnega metra stanovanja v Ljubljani je v drugem četrtletju dosegla rekordnih 4.448 evrov, kažejo podatki družbe Arvio. A kljub temu se v prihodnosti odpirajo številni novi projekti.

V prestolnici nepremičninski trg že dlje časa divja. Povpraševanje ostaja visoko, kar sovpada s številnimi novimi projekti, napovedanimi za prihodnja leta, in kar nekaj jih bo nastalo pod okriljem slovaškega podjetja Corwin, ki je v zadnjih letih postalo eden največjih razvijalcev na ljubljanskem nepremičninskem trgu. 

Na mestu, kjer bo stal tudi eden od projektov, stanovanjska stolpnica Nordika s slabimi 300 stanovanji, smo se dobili z območnim vodjo za Slovenijo, Michalom Macom. O ceni na kvadratni meter Maco še ni imel podatka. Če pa pogledamo njihov projekt Kvartet, ki je v obliki štirih stanovanjskih stolpnic zaživel lani januarja, je bila povprečna cena na kvadratni meter 4.400 evrov. Gradnja naj bi trajala približno tri leta in pol.

Nove priložnosti na področju javnih najemnih stanovanj

Da se bodo nove priložnosti odpirale tudi na področju javnih najemnih stanovanj, pa je jasen direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, Črtomir Remec: "V Podutiku pričakujemo, da pridobimo integralno gradbeno dovoljenje do konca leta, in upam, da bi začeli graditi čim hitreje. Gre za skoraj 400 novih javno najemnih stanovanj."

Gre za nadaljevanje projekta na Brdu, v sklopu katerega je bilo zgrajenih že več kot 1.300 stanovanj. Trenutno drugih zemljišč v Ljubljani nimajo. "Pričakujemo pa, da bo mestna občina v nadaljevanju odprla večje projekte v Stanežičah, v Bizoviku in tam se bomo pridružili gradnji tako s financiranjem kot tudi z lastno gradnjo," dodaja Remec.

Da ima Ljubljana velik potencial za nadaljnje načrte, pa pravi tudi Maco: "Naslednji projekt bo na Šmartinski ulici in se bo imenoval Kolinska. In to bo velik projekt s približno 1000 stanovanji in dvema poslovnima stavbama."

Trenutno so še na začetku gradbenega postopka, ampak upajo, da bodo do naslednjega leta imeli gradbeno dovoljenje.

Je kratkoročno oddajanje stanovanj konkurenca?

Kako pa na trg stanovanj vpliva v zadnjih letih močno povečano kratkoročno oddajanje stanovanj in sob prek spletnih platform, kot sta Airbnb in Booking? Je to eden izmed razlogov tudi za pomanjkanje stanovanj za dolgoročni najem? Je to konkurenca med hoteli in zasebnimi ponudniki? Pa manjši nadzor nad kakovostjo in plačevanjem davkov? Vlada želi s prenovljenim zakonom o gostinstvu urediti to področje. Sobodajalci nasprotujejo. O tem je potekala razprava v Državnem zboru, v četrtek pa naj bi poslanci o zakonu glasovali. Več v priloženem videu z gostoma.

stanovanja michal maco črtomir remec
Naslednji članek

Ljubljana: trg divja, povprečna cena kvadratnega metra že 4.448 evrov

Naslednji članek

Kaj prinaša novela o zaposlovanju in kaj pomeni sistem 80/90/100?

SORODNI ČLANKI

Cene še rastejo: dražja tako rabljena kot nova stanovanja

Dolgi postopki iz Slovenije odganjajo investitorje: 'Zakonodaja se prepogosto spreminja'

Kako težko je najti ustrezno namestitev in kako vrtoglavi so lahko zneski?

Divji zahod na najemniškem trgu: kje je izvirni greh?

KOMENTARJI (26)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ACC0
24. 09. 2025 19.44
+0
Masovno tiskanje denarja in vsako leto po 10.000 migrantov in smo tam kjer smo.
ODGOVORI
1 1
TOP MOJSTER
24. 09. 2025 19.42
+0
Sem ponosen na Ljubljančane.
ODGOVORI
1 1
Lolo Ruru
24. 09. 2025 19.39
-2
Pariz se giblje med 9.420 in 9.880 evri. Dokler se plače zvišujejo, se bo zvišala tudi cena na m2.
ODGOVORI
2 4
kapljač1
24. 09. 2025 19.38
+3
Ma ja , sama poštenost je Slovencev ? Socializem je rešitev zoper pohlep.
ODGOVORI
4 1
Še89sekund
24. 09. 2025 19.37
+3
Pa kaj ni lažnjivi plesalec prepovedal kratkoročnega odajanja češ da bo stem rešil celoten stanovanjski problem ???
ODGOVORI
3 0
Združene države Evrope
24. 09. 2025 19.35
+9
V Ljubljano gredo pač priseljenci in par 10 0000 priseljencov je dovolj, da obrnejo trg na glavo. Avtohtoni Ljubljančani se selijo k nam na "periferijo". Kar zaskrbljujoč trend če mene vprašaš. 10 ali 15 let nazaj nisi slišal ljubljanskega narečja pri nas. Zdaj ga slišiš kar pogosto v trgovinah, gostilnah itd. Štajersko podeželje.
ODGOVORI
9 0
Minifa
24. 09. 2025 19.31
+18
Sem proti vsaki gradnji socialnih stanovanj, ker se za Slovence ne gradi.
ODGOVORI
18 0
TvojLjubečNoviSosedAzilant
24. 09. 2025 19.33
+6
če bi imeli prave NAŠE na oblasti bi gradili po 1500 na kvadrat in rekli, da če imaš za pokazat vsaj 4 prednike, ki so vsi rojeni v sloveniji, da lahko...drugače pa nič
ODGOVORI
8 2
Rdečimesečnik
24. 09. 2025 19.30
+1
Bravo svoboda jenull Nika
ODGOVORI
4 3
Rdečimesečnik
24. 09. 2025 19.29
-1
Bravo svoboda ste zafrknil zaslužek oddajanja in dvignil cene stanovanj
ODGOVORI
5 6
Združene države Evrope
24. 09. 2025 19.29
+5
Do prvega potresa. Trg pa divja po celi Sloveniji, ker se premalo gradi, preveč priseljencev itd. Nova hiša na podeželju v mali občini v Slovenskih goricah z malim bazenom stane 450 000 evrov. Navadna hiška dvokapnica, 130 kvadratov, dve etaži in osnovna oprema. Ljubljančani pravijo tem območjem periferija, ruralci, kmetavzarji itd. Trg se očitno ne strinja.
ODGOVORI
5 0
enajstdvanajst1
24. 09. 2025 19.28
+1
ZIVELA SVOBODA... pred dvema letoma so rekli da bodo drastično padle cene nepremičnin .... haha bravo levi volilci pa boste spet nasedli bozicnici in 1000 evrov dodatka pokojninam in poseben dodatek za mlade šolarje ..nekaj sem slišal da pred volitvami svoboda pripravlja 3000 evrov vsem študentom katere jim ni treba vrniti nikoli plus dodatek brezplačno v kinodvorano do 20 leta starosti
ODGOVORI
4 3
Victoria13
24. 09. 2025 19.27
+5
Odlična novica za imetnike nepremičnin!
ODGOVORI
5 0
Na pol ovca
24. 09. 2025 19.26
+2
Trg NE DIVJA sam kaže dejansko vrednost Eura isto kot zlato
ODGOVORI
3 1
Še89sekund
24. 09. 2025 19.41
A v Sloveniji ima euro drugačno vrednost kot v Italiji kjer so stanovanja polovico cenejša ?
ODGOVORI
0 0
patogen
24. 09. 2025 19.26
-3
Res tragedija, da česarkoli se ta Golobnjak loti urejati, je učinek ravno nasproten. zarota Ivana janeza? Bodo tulili levičarski terenci in aktivisti...
ODGOVORI
4 7
dzonimakaroni
24. 09. 2025 19.27
+3
lahko napišeš 3 dosežke Puklastega?
ODGOVORI
7 4
zurc
24. 09. 2025 19.23
+7
dokler je povpraševanje in kupci stanovanj ,cene ne bodo padle
ODGOVORI
7 0
dule100
24. 09. 2025 19.22
+1
Za mladino je sol in ples! 😂😂😂
ODGOVORI
2 1
2mt8
24. 09. 2025 19.17
+14
Javna najemna stanovanja so namenjena balkanskim socialnim priseljencem.
ODGOVORI
15 1
Ici
24. 09. 2025 19.17
+4
Zakaj zmeraj beremo samo o Ljubljani? A v Sloveniji ne živijo Slovenci tudi v drugih slovenskih mestih, krajih in vaseh? A tam ni pomembno, koliko stane kvadratni meter nepremičnine?
ODGOVORI
6 2
RevenKapitalist
24. 09. 2025 19.17
+6
Torej ena garsonjera v multikulti ljubljani stane kot ena hisa nekje v naravi med drevesi in pticjim zvrgolenjem.... Ne razumem kaj je v Ljubljani tako zanimivo da so cene visje kot v kaksnem evropskem smucarskem srediscu li pa letoviscu nekje pri jezeru z razgledom na hribe.... V Ljubljani je ze zrak tak da dusi in je nevzdrzno ostat tam vec kot 30 minut.
ODGOVORI
7 1
IQ190oRmore
24. 09. 2025 19.24
+2
Meni osebno je top, da je čim več folka v Lj. Tako lahko mi ostali lepo uživamo v čudoviti naravi preostale Slovenije.
ODGOVORI
5 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256