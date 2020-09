Je Franc Kangler zlorabil položaj državnega sekretarja?

Franc Kangler je to ugotovil kar na podlagi dopisa, ki mu ga je poslal njegov nekdanji sodelavec Jože Kojc , obtožen zlorabe prostitucije, s katero naj bi zaslužili 21 milijonov evrov. " Iz dopisa in prilog je razvidno, da z nekaterimi operativnimi informacijami NPU razpolaga znana slovenska odvetniška pisarna Senica, kar je zelo zaskrbljujoče, " je 20. avgusta Kangler pisal Andreju Juriču in ocenil, da odgovorni na NPU po njegovi oceni niso dosledno odreagirali, zato je dopis v reševanje odstopil v. d. generalnega direktorja policije.

Osumljenci in obtoženci kaznivih dejanj se očitno po novem lahko osebno obračajo kar na državnega sekretarja Kanglerja, če imajo kakšne pripombe na kazenske ali predkazenske postopke. In to še preden o izločitvi dokazov v sodnem procesu pravnomočno odloči sodišče. Popolna zloraba položaja državnega sekretarja, pravi pravna stroka. V normalni državi bi morali Kanglerja razrešiti. Na spolzkem terenu je tudi direktor policije, ki se odziva na takšne dopise in odreja ukrepe na podlagi nepravnomočnih sklepov. Namesto sodišč dokaze na zahtevo politike zdaj presojata direktor policije Jurič in Direktorat za policijo in druge varnostne naloge MNZ, ki ga vodi Lado Bradač. Vsi zlorabljajo svoje funkcije in položaje, saj odrejajo nadzore in postopke, za katere niso pristojni, opozarja stroka. Dokaze v kazenskem postopku lahko presojata samo tožilstvo in sodišče.

Tudi v primeru obtoženega Kojca je izključno tožilstvo tisto, ki lahko presoja zbrane dokaze, ne pa Franc Kangler. Specializirano državno tožilstvo, ki zastopa obtožbo zoper Kojca, je jasno sporočilo: "Vsi dokazi so pridobljeni zakonito in brez kršitev človekovih pravic." Doc. dr. Miroslav Žaberl, profesor na Fakulteti za varnostne vede v Mariboru: "Vpliv politike, in državni funkcionar je politično nastavljena oseba, v odprte predkazenske ali kazenske postopke, je nedopusten," pravi in opozarja, da samo tožilec lahko ocenjuje, ali so dokazi verodostojni in zakoniti. Da gre za nedopustne posege, opozarja tudi doc. dr. Miha Šepec s Pravne fakultete Univerze v Mariboru: "Nesporno je, da tako minister kot državni sekretar nimata pooblastil za vtikanje v tekoče kazenske zadeve." In dodaja: "Če torej početje gospoda Kanglerja razumemo kot uporabo političnega vpliva, s katerim želi vplivati na tekočo kazensko preiskavo ali kot obliko posrednega zastraševanje preiskovalcev v policiji, potem gre za očitno in hudo zlorabo političnega položaja."