Je Furs Juretu Jankoviću odpisala več kot pol milijona evrov dolga?

Nič več hipoteke na dobrih 1400 kvadratnih metrov veliki parceli in nič več zastavne pravice na 50-odstotnem deležu Electe - obeh v lasti Jureta Jankovića . Prvo, v višini 460 tisočakov, in drugo, v višini 541 tisoč evrov, je Finančna uprava RS (Furs) namreč umaknila poroča portal Finance .

"Mislim, da bi moral v zvezi s tem primerom Furs pojasniti vse okoliščine. Gre namreč za sina enega najvplivnejših slovenskih politikov in v javnem interesu je, da pojasnijo, zakaj se niso poravnali, glede na to, da naj bi bil ta dolg zastavljen celo s hipoteko," primer ocenjuje ekonomist Matej Lahovnik .

'Očitno imamo državo dveh pravil - ena so za sinove vplivnih in druga pa za vse navadne državljane'

Kot poročajo Finance je del dolga zastaral, saj je rok namreč 10 let. Del pa naj bi ga Janković vendarle poplačal, a koliko, ni jasno. Furs molči, Janković pa na naše klice in sporočila ni odgovarjal.

Ali to pomeni, da je mlajši od sinov ljubljanskega župana očiščen dolgov, ki naj bi znašali skoraj 800 tisočakov, smo se obrnili na Finančno upravo. Kjer pa odgovarjajo, da zaradi varovanja osebnih podatkov odgovorov glede konkretnega davčnega zavezanca ne morejo posredovati. Da pa davčna obveznost ugasne, ko je dolg poplačan ali ko pride do odpisa.

In od kje sploh davčni dolg? Med letoma 2006 in 2010 je Fursu prijavil dobrih 56 tisočakov prihodkov oziroma 900 evrov na mesec. Še zdaleč ne skromno pa je živel v praksi in, kot so razkrili mediji, zapravil kar 2,3 milijona evrov. 180 tisočakov je denimo namenil za najem jahte, 140 tisoč za nakup terenca, več kot milijon pa za kar sedem novih stanovanj. "Očitno imamo državo dveh pravil - ena so za sinove vplivnih in druga pa za vse navadne državljane," ob tem meni Lahovnik

Mlajšega od bratov Janković so sicer rubežniki že obiskali; zaradi njegovega trimilijonskega dolga do podjetnika Marjana Pišljarja so leta 2012 iz hiše v Grosuplju odnašali njegovo imetje. Že pred petimi leti pa je država družini Janković odpisala kar 29 milijonov v postopku prisilne poravnave njihovih podjetij. Prav zaradi poslovanja Electe Holdinga pa se je mlajši Janković znašel tudi pred parlamentarno preiskovalko.

Precej podobno pa tudi tokrat. Javnost ostaja brez jasnih odgovorov, zakaj se je Furs umaknil iz imetja Jureta Jankovića in kaj se je zgodilo z njegovim dolgom.