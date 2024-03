Je Furs preiskovalni komisiji poslal preobsežne zaupne podatke?

Ali je prišlo do zlorabe državnozborske preiskovalne komisije, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja političnih strank in so do tajnih zaupnih podatkov, ki jih je Furs pošiljal komisiji, dostopale nepooblaščene osebe? Furs naj bi komisiji pošiljal celo bolj obsežne informacije in dokumente, kot jih je komisija zahtevala. Ali to drži in kdo vse je dostopal do zaupnih Fursovih podatkov, kar seveda omogoča njihovo zlorabo in daje tistim, ki jih imajo, neformalno moč? Vse to naj bi se dogajalo v času, ko je bila predsednica komisije nekdanja poslanka Gibanja Svoboda Mojca Šetinc Pašek, ki je sedaj samostojna poslanka.