Golob: KPK pravi, da nisem kršil integritete. KPK: Je pomešal zadeve ali zavaja?

Predsednik vlade Robert Golob je za Radio Slovenija razlagal, da je dokument, ki naj bi ga Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) njegovemu odvetniku Zdolšku v vpogled dala prejšnji petek, videl včeraj. Golob trdi, da je KPK ovrgla več očitkov in da integritete ni kršil. Kot je trdil danes, je po sodnem zahtevku odvetnika prišel do celotnih oktobrskih ugotovitev KPK. "Nisem mogel verjeti, ko sem včeraj dobil v roke papir iz oktobra, v katerem piše, da je komisija ugotovila, da nisem kršil integritete v primeru Karigador," je dejal Golob, ki je KPK očital "popolnoma nerazumno prikrivanje dokumentov" in oteževanje sodnega varstva.

Iz dokumenta je razvidno, da KPK ni ugotovila kršitve integritete, vendar pa je v tem primeru zoper Goloba niti nikoli ni ugotavljala, temveč zoper celjsko bolnišnico in vlogo poslovneža Tomaža Subotiča. To poudarjajo tudi na KPK.

KPK je sicer v predhodnem preizkusu preverjala več prijav možnih kršitev, nekatere od teh je ustavila, izhaja iz ugotovitev. V Komisiji ob tem opozarjajo pred domnevno napačnimi interpretacijami in poudarjajo, da še vedno vodijo postopek preiskave zoper predsednika vlade zaradi suma kršitev nasprotja interesov v povezavi z glasovanji, ki so se nanašala na poslovneža Tomaža Subotiča. "Kolikor razumem, zakonska določba glede tega predvideva sankcijo, ki bo globa. Jaz z veseljem plačam globo, če sem naredil nekaj narobe, zato da zadevo enkrat za vedno zaključimo in da s tem ne otežujemo več vsake razprave, ki jo imam tudi v medijih, ampak da se tudi v medijih osredotočimo na stvari, ki so za ljudi zares pomembne in zanimive," je o slednjem dejal Golob.

Medtem v KPK poudarjajo, da "o teh očitkih Komisija še ni odločila, saj končna odločitev v preiskavi še ni bila sprejeta". "Suma kršitve integritete v zvezi s to zadevo KPK nikoli ni obravnavala, zato v zvezi s tem ne obstaja noben sklep Komisije, kot je za radio zatrdil predsednik vlade," so sporočili. Dodali so, da je KPK že oktobra lani javnost obvestila, da je določene očitke iz več prijav, ki so bile povezane s tem primerom, odstopila drugim organom, sama pa da je zaključila z obravnavo. "Tudi v ugotovitvah, na katere se verjetno sklicuje predsednik vlade, pa je jasno navedeno, da Komisija sume kršitve nasprotja interesov v povezavi z glasovanji na vladi obravnava v ločeni preiskavi," so še poudarili.