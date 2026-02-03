Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Golob: KPK pravi, da nisem kršil integritete. KPK: Je pomešal zadeve ali zavaja?

Ljubljana, 03. 02. 2026 17.57 pred 1 uro 3 min branja 164

Avtor:
M.P. STA
Robert Golob in KPK

"Predsednik vlade je bodisi pomešal zadeve ali pa gre za grob in nedopusten napad na Komisijo ter zavajanje javnosti," so se v Komisiji za preprečevanje korupcije ostro odzvali na navedbe Roberta Goloba o dokumentih, ki naj bi potrjevali, da v zadevi Karigador ni kršil integritete. Poudarili so, da sume kršitve nasprotja interesov v povezavi z glasovanji na Vladi RS obravnavajo v ločeni preiskavi.

Predsednik vlade Robert Golob je za Radio Slovenija razlagal, da je dokument, ki naj bi ga Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) njegovemu odvetniku Zdolšku v vpogled dala prejšnji petek, videl včeraj. Golob trdi, da je KPK ovrgla več očitkov in da integritete ni kršil.

Kot je trdil danes, je po sodnem zahtevku odvetnika prišel do celotnih oktobrskih ugotovitev KPK. "Nisem mogel verjeti, ko sem včeraj dobil v roke papir iz oktobra, v katerem piše, da je komisija ugotovila, da nisem kršil integritete v primeru Karigador," je dejal Golob, ki je KPK očital "popolnoma nerazumno prikrivanje dokumentov" in oteževanje sodnega varstva.

Iz dokumenta je razvidno, da KPK ni ugotovila kršitve integritete, vendar pa je v tem primeru zoper Goloba niti nikoli ni ugotavljala, temveč zoper celjsko bolnišnico in vlogo poslovneža Tomaža Subotiča. To poudarjajo tudi na KPK.

KPK je sicer v predhodnem preizkusu preverjala več prijav možnih kršitev, nekatere od teh je ustavila, izhaja iz ugotovitev.

V Komisiji ob tem opozarjajo pred domnevno napačnimi interpretacijami in poudarjajo, da še vedno vodijo postopek preiskave zoper predsednika vlade zaradi suma kršitev nasprotja interesov v povezavi z glasovanji, ki so se nanašala na poslovneža Tomaža Subotiča.

"Kolikor razumem, zakonska določba glede tega predvideva sankcijo, ki bo globa. Jaz z veseljem plačam globo, če sem naredil nekaj narobe, zato da zadevo enkrat za vedno zaključimo in da s tem ne otežujemo več vsake razprave, ki jo imam tudi v medijih, ampak da se tudi v medijih osredotočimo na stvari, ki so za ljudi zares pomembne in zanimive," je o slednjem dejal Golob.

Preberi še Afera Karigador: Golobov odvetnik zahteva izločitev predsednika KPK

Medtem v KPK poudarjajo, da "o teh očitkih Komisija še ni odločila, saj končna odločitev v preiskavi še ni bila sprejeta". "Suma kršitve integritete v zvezi s to zadevo KPK nikoli ni obravnavala, zato v zvezi s tem ne obstaja noben sklep Komisije, kot je za radio zatrdil predsednik vlade," so sporočili.

Dodali so, da je KPK že oktobra lani javnost obvestila, da je določene očitke iz več prijav, ki so bile povezane s tem primerom, odstopila drugim organom, sama pa da je zaključila z obravnavo. "Tudi v ugotovitvah, na katere se verjetno sklicuje predsednik vlade, pa je jasno navedeno, da Komisija sume kršitve nasprotja interesov v povezavi z glasovanji na vladi obravnava v ločeni preiskavi," so še poudarili.

Preberi še KPK: Golob kršil integriteto. Ta odgovarja: Edini očitek sta dva SMS-a

Golob je sicer za radio znova izpostavil, da pravno državo spoštuje, "ampak spoštovanje pravne države je, da se postopek konča takrat, ko je pravnomočen", je dodal. S tem je mislil na postopek v zadevi Bobnar, kjer ugotovitve KPK, da je kršil integriteto, izpodbija na sodišču. "Priznam, da sem ji poslal dve SMS-sporočili, v katerih sem izrazil zaskrbljenost nad stanjem v policiji, in priznam, da sem se tako z njo kot z vsemi ministri pogovarjal vedno, ko sem videl nekaj, kar vzbuja skrb v državi," je znova pojasnil Golob, ki je prepričan, da je to njegova dolžnost, ne pa kršitev integritete.

Na vprašanje, ali v morebitnem naslednjem mandatu, če bi še vodil vlado, razmišlja o ukinitvi ali preoblikovanju KPK, pa je dejal, da je to večkrat napovedala opozicija, "tega niti ne skrivajo, mi nismo nikoli o tem razmišljali, še manj o tem govorili", je dejal.

kpk robert golob karigador

Konec rudarjenja v Velenju: zakon o postopnem zapiranju sprejet

V Prerodu bi ohranilu javno zdravstvo, vzpostavili nov študij medicinske tehnologije

KOMENTARJI164

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
natas999
03. 02. 2026 19.52
ta je pomešan že cel mandat
Odgovori
0 0
Port__CN
03. 02. 2026 19.51
Nemogoče je razumetkako KPK PAMETUJE O DVEH POSLANIH SMS-ihin spanju v garsonjeri.V 30-ih leti pa niso našli nikogar ,ki so družno POKRADLI POL SLOVENIJE sramujte se (nesposobnezi)
Odgovori
+1
1 0
Posteni
03. 02. 2026 19.51
Tukaj so si enaki.. janez... zoran in robert..ne vidim tezav.. edini ki imajo tezave so njihovu volilci
Odgovori
0 0
Vesela Jasna
03. 02. 2026 19.50
Kletna KPK.😂 Iste mučke kot nekoč na Ustavnem sodišču, ko je vsem znan primer obležal v predalu, dokler ni zastaral. In potem mi govorijo, da se v US in KPK ne sme dvomiti. Slepo jim je treba zaupati.😎👨‍🦯‍➡️
Odgovori
0 0
myomy
03. 02. 2026 19.50
Oborožite se! Legalno.
Odgovori
0 0
Castrum
03. 02. 2026 19.50
Hahaha, eno samo laganje, laganje in še enkrat laganje. To je golobovanje
Odgovori
0 0
myomy
03. 02. 2026 19.48
Golobu in vsem ostalim še veliko manjka, da bodo kot dvakratni polnomočno obsojeni robijaš, ki še vedno sedi v slovenskem parlamentu.
Odgovori
-4
0 4
Plešemo
03. 02. 2026 19.48
Ta človek je dobil 34%
Odgovori
-1
0 1
Rožle Patriot
03. 02. 2026 19.48
.... Čudno ... vsakič, ko pride v koflikt z KPK-jem .. mu podpora nič ne pade .. !!!
Odgovori
+0
1 1
patriot20
03. 02. 2026 19.47
res se mi smili clovek ki je tole volil prov boli me res
Odgovori
+3
3 0
PoldeVeliki
03. 02. 2026 19.47
Vrhunski lažnivec je ta GOLOB,
Odgovori
+3
3 0
myomy
03. 02. 2026 19.46
Wikileaks navaja, da je ameriški ambasador v tajni depeši obvestil vlado ZDA, da je stranka SDS "pod mizo" prejela 2.8 milijona EUR kot provizijo pri orožarskem poslu s Patrio. Edino, kar ne navaja je to, ali je denar prejela snažilka, ali predsednik stranke.
Odgovori
-1
2 3
natas999
03. 02. 2026 19.46
L A Ž E!!!!
Odgovori
+1
2 1
Oblastljudstvu
03. 02. 2026 19.46
Narod gremo na ulice
Odgovori
+3
3 0
omega _v6
03. 02. 2026 19.45
Kdo bo pa Golobu kriv za prenose gotovine iz GEN-I kot je priznal danes Beriša?? Verjetno bo zopet ukradena "identiteta"?? Vsak lopov ,ko ga dobijo se dela nedolžnega in krivdo zvrača na tiste,ki so ga ujeli !! ZAKAJ bi bil Golob drugačen??
Odgovori
+2
3 1
jedupančpil
03. 02. 2026 19.51
€€€€
Odgovori
0 0
Rožle Patriot
03. 02. 2026 19.45
Zeehhh ... še neskončnih .. 47 dni do konca .. se bo vleklo in .. vleklo .. !!!
Odgovori
+2
3 1
biggie33
03. 02. 2026 19.45
Glavna obljuba Goloba pred prejšnjimi volitvami je bila, da bo država postala bolj konkurenčna.. po 4 letih lahko ugotovimo, da je Slovenija na lestvici konkurenčnosti padla z 42. na 46. mesto.. vsaka čast Robi!!
Odgovori
+3
3 0
Morgoth
03. 02. 2026 19.44
Lažnivec spet laže 😂😂😂
Odgovori
+2
2 0
kavč čips pivo gremo pljuvat
03. 02. 2026 19.43
kakšno željo ma ta tip po oblasti...pa to je neverjetno..kaj vse počne laže se spreneveda kar naenkrat je postal dobra vila...ja pa kdo ga še ni spregledal..res ne vem..je že prav otročji
Odgovori
+6
6 0
bob0802
03. 02. 2026 19.41
Zanimiv je ta Kpk ,zanimivo da Janez Janša,ki je bil pravnomočno obsojen, še kar kandidira za premierja in kok je pa čisto tiho...
Odgovori
-4
2 6
MarkoJur
03. 02. 2026 19.43
Bil je tudi oproščen...
Odgovori
+4
5 1
BBcc
03. 02. 2026 19.47
Pa tudi zastaralo je.
Odgovori
0 0
bob0802
03. 02. 2026 19.48
Ha ha
Odgovori
0 0
marker1
03. 02. 2026 19.51
Zastaralo je zato, da sodišči ni bilo treba priznati napake.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Tragični udarec pred OI: skakalec izgubil očeta
Dvojčka z dvema očetoma: redki biološki pojav, ki je osupnil svet
Dvojčka z dvema očetoma: redki biološki pojav, ki je osupnil svet
Slovenska pevka z ganljivo objavo potrdila nosečnost
Slovenska pevka z ganljivo objavo potrdila nosečnost
Nočna mora po IVF: rodila otroka, ki ni njen
Nočna mora po IVF: rodila otroka, ki ni njen
zadovoljna
Portal
Kavbojke, ki bodo pravi hit letošnje pomladi
Rdečelasa lepotica praznuje že 50. rojstni dan
Rdečelasa lepotica praznuje že 50. rojstni dan
Je to najgrša obleka letošnjih grammyjev?
Je to najgrša obleka letošnjih grammyjev?
Po zmenku prizna, da se je zaljubila
Po zmenku prizna, da se je zaljubila
vizita
Portal
Mesojedci naj bi imeli več možnosti za dolgo življenje, razkriva študija
Vneto grlo je razkrilo krvnega raka: zgodba matere, ki danes po 16 letih govori o hvaležnosti
Vneto grlo je razkrilo krvnega raka: zgodba matere, ki danes po 16 letih govori o hvaležnosti
Kdaj in kako zaspite, lahko vpliva na vaše srce
Kdaj in kako zaspite, lahko vpliva na vaše srce
Katere osebnostne poteze povečajo tveganje za razvoj anksioznih motenj?
Katere osebnostne poteze povečajo tveganje za razvoj anksioznih motenj?
cekin
Portal
Izteka se rok za prijavo dobičkov, obresti in najemnin
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Prihranite 100 evrov na mesec brez odrekanja
Prihranite 100 evrov na mesec brez odrekanja
Zlato presega vsa pričakovanja
Zlato presega vsa pričakovanja
moskisvet
Portal
Bruce Willis se ne zaveda svoje bolezni
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Na POP TV spremljamo 28 deklet v boju za ljubezen
Na POP TV spremljamo 28 deklet v boju za ljubezen
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
dominvrt
Portal
Zakaj imajo psi na smrčku jamico? Skrivnost pasjega filtruma
Površine, ki jih nikakor ne smete čistiti z limono
Površine, ki jih nikakor ne smete čistiti z limono
Pazljivo pri sajenju pampaške trave
Pazljivo pri sajenju pampaške trave
7 pravil zimskega kompostiranja
7 pravil zimskega kompostiranja
okusno
Portal
Kdaj jesti zajtrk, če želite shujšati? Držite se tega nasveta!
Hiter namaz, ki nas vrne v otroštvo
Hiter namaz, ki nas vrne v otroštvo
Nostalgična jed, ki deli Slovence
Nostalgična jed, ki deli Slovence
Enostavna tedenska kosila, pripravljena v največ 40 minutah
Enostavna tedenska kosila, pripravljena v največ 40 minutah
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506