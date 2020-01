Vojaški poznavalci kritični: Samopromocija Pahorja in kje je bil Šarec?

Ali je šel v misiji predčasnega vračanja slovenskih vojakov iz Iraka predaleč in preko svojih pristojnosti tudi predsednik države Borut Pahor? Vojaški poznavalci so tako kot do ministra Erjavca kritični tudi do vrhovnega poveljnika vojske, ker da sta imela oba pred očmi predvsem notranjepolitične cilje in samopromocijo. In kje je bil v nočni operaciji predsednik vlade?

Nekdanji ameriški predsednik Barack Obama v napetih trenutkih med vojaško akcijo, ko so ubili Osamo Bin Ladna. Podobno njegov naslednik Donald Trump med nedavno 'operacijo Solejmani': Očitno si je imidža, kako sredi noči brez kravate in v puloverju rešuje usodo napadenih vojakov zaželel tudi vrhovni poveljnik slovenske vojske. "Predsednik republike je izrazil željo, da ob 6. uri zjutraj opravimo vidsokonferenco. Sicer sem imel po prvotnem načrtu namen prvi sestanek ožje ekipe sklicati ob 9.00," je v četrtek dejal minister za obrambo Karl Erjavec.



Takrat bi namreč imeli za odočitev o umiku ali neumiku vojakov na voljo več informacij. A je minister popustil časovnemu pritisku predsednika. Po mnenju upokojenega kontraadmirala Renata Petriča, se je to izkazalo za "čisti populizem". "Predsednik države ima kot vrhovni poveljnik predvsem predstavitveno vlogo, nima pa nikakršne funkcije poveljevanja. Vskočil je v prazen prostor, ki ga ni pokrila vlada," pravi. "Izkazalo se je, da je Slovenija pravzaprav edina država iz zavezništva, ki je ta korak naredila v neki paniki, v neki naglici. Bolj notranjepolitični situaciji, kot dejanski potrebi," pa izpostavlja nekdanji obrambni minister Aleš Hojs. Je imel predsednik Pahor pri umiku vojakov pred očmi (le) samopromocijo? FOTO: POP TV V uradu predsednika pojasjujejo, da so s prvo hitro objavo videokonference javnosti želeli le čim prej sporočiti, da je slovenska šesterica varna. Vse odločitve in iz ure v uro drugačen način umika pa da je vlekel Erjavec oziroma vlada. Pri čemer je bil umik iz Iraka od točke napada na Erbil tudi intimna opcija in interes Pahorja.



"Pravilna odločitev - v skladu z našimi predpisi in zakoni bi bila, da bi se sestala vlada, ko so se stvari v Iraku zaostrile. Mislim, da premier ni bil pozoren, kaj se sploh dogaja okoli njega. Ne vem, mogoče ima tako dobre svetovalce v svojem kabinetu, da mu tako svetujejo. Ampak vsekakor bi on moral tukaj biti glavni," poudarja Petrič. "Kakšno sliko si je zaželel gospod vrhovni poveljnik Slovenske vojske, torej predsednik Borut Pahor, ne vem. Glede na to, da pa je - kot slišim - kralj Instagrama med predsedniki, si je gotovo zaželel tudi nekaj te medijske popularnosti," pa dodaja Hojs. Kjer pa je ključen 'tajming' takšnih objav. Oba ameriška predsednika sta namreč fotografije spremljanja vojaških akcij v živo objavila šele ko sta bili operaciji že uspešno zaključeni.