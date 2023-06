Je interventni zakon res zgodba o uspehu?

Kot je prepričan Bešič Loredan, ne bo prišlo do nobene katastrofe: "Če bi imeli leta 2022 in 2023 takšno število napotnic, kot je bilo 2019 in 2021, bi se čakalne dobe drastično zmanjšale." Godčeva poudarja, da bi minister moral vedeti, da podatke iz leta 2019 zaradi covidne krize ne morejo vzeti za izhodišče.

Na vprašanje, zakaj bo prenos dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja na javno blagajno šele 1. 1. 2024, Loredan odgovarja: "Ugotovili smo, da je to najbolj optimalen čas za vse, da se bodo prilagodili. Tu ni nobene politične ideologije."

Godčeva se sprašuje, kaj se bo zgodilo, ko bo denarja zmanjkalo. Bešič Loredan odgovarja, da vlada meni, da ga ne bo: "Mi ukinjamo to obliko zdravstvenega zavarovanja. Jasno smo dali vedeti, kaj bomo sedaj, kako bomo zaščitili ljudi in kako bomo z vsemi akterji v zdravstvu iskali nacionalni konsenz o financiranju zdravstva."

Godčeva je izrazila bojazen, da bo zaradi vladne uredbe o 35 evrih zavarovalnicam zmanjkalo denarja in da bodo te prenehale plačevati za zdravstvene posege in storitve pacientov. Minister zagotavlja, da se to ne bo zgodilo in da je to strašenje: "Denar je, to bo uredila vlada."

Na vprašanje, ali bo vezal zaupnico na zakone, je odgovoril pritrdilno: "Jasno, vse, kar pripravlja ministrstvo, gre skozi parlament, koalicija je čvrsta in vse, kar ne gre skozi parlament, je moja odgovornost."