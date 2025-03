Vse več samskih, na aplikacijah za zmenke pa ogromno prevarantov

Čeprav Tinder pogosto velja za platformo za priložnostna srečanja, je za nekatere postal tudi priročen način, kako spoznati nove ljudi in celo najti resnega partnerja. "Zagotovo zaradi tega, ker je hitrejše in lažje. V bistvu lahko s postelje najdeš partnerja. Od doma. Ni se potrebno urejat, it zvečer ven, smučat v hribe, ampak lahko partnerja najdeš na aplikaciji," dodaja Klobas. Ker pa imamo nešteto možnosti in izbir, vse več uporabnikov poroča tudi o tako imenovanem FOMO (fear of missing out). Strahu, da bomo kaj zamudili. Običajno priložnost za kaj boljšega. "In zaradi tega, ker je taka izbira "popolnih sanjskih moških," je težje najti tega pravega partnerja, s katerim boš v odnosu in iz tega iz zaljubljenosti prešel v ljubezen." Iskanje ljubezni pogosto prinese razočaranja, včasih celo strah pred novimi poskusi. Posamezniki, tudi moški, ki ne morejo najti boljše polovice, zato vse pogosteje iščejo varnejše načine za spoznavanje partnerjev. "V resnici zdravo razmerje ni instant razmerje, za zdravo razmerje moramo vlagati čas."

Veliko je namreč profilov z lažnimi fotografijami in lažnimi podatki, pri čemer pa Tinder, ki ima mesečno približno 50 milijonov uporabnikov, ni le prostor za samske. Po besedah Milene Pleško je kar 65 odstotkov uporabnikov te platforme v resnici že zasedenih: "Želijo na spletnih portalih malo virtualno nadgraditi svojo lastno samopodobo, si napolniti ego ali pa pridobiti neko virtualno ljubezen. Velikokrat gre za to, da ljudje, ki imajo težave v partnerstvih, namesto da bi reševali te težave in živeli neko izpolnjeno partnerstvo, poiščejo neko spletno aplikacijo za zmenke in tam prežijo na te osamljene duše."

Čas kulture hitrih odločitev in drsanja po ekranu levo ali desno slabo vpliva na naše dojemanje ljubezni in dolgoročnih odnosov, tudi na samopodobo, opozarja psihologinja Anja Klobas . Po raziskavi Forbesa skoraj 80 odstotkov vprašanih pravi, da jih aplikacije za zmenke čustveno, duševno ali fizično izčrpavajo. "Si naredimo predstavo idealnega popolnega moškega, ženske, in potem iščemo. Iščemo po Instagramu, iščemo po Tinderju, ampak ko se srečamo v živo, to ni isto."

Zmenkarije v živo

Na priljubljenosti tako znova pridobivajo hitri zmenki v živo, ki jih organizira tudi raziskovalka odnosov Katja Škrabar. "Kamor povabimo deset gospodov in deset gospa v nekem starostnem obdobju, recimo od 45 do 60 let, pridejo na ta dogodek, se med sabo spoznajo, vsak z vsakim se približno šest minut pogovarja. In potem, če se ustvari neka kemija, če se jima zdi, da bi to svoje druženje nadaljevala, se potem dogovorita še za nadaljnje kave, kakršna koli druga srečanja ali pa mogoče tudi ne." Čeprav so zmenkarije v živo zahtevnejše in terjajo več poguma, prav tam pogosto najdemo tisto, kar aplikacije le redko ponudijo. Resnično povezanost. "Jaz res verjamem v dobre odnose, v dobre ljudi. Obstajajo krasni moški, obstajajo krasne ženske in za vsakega med nami tudi pravi gospod oziroma prava gospa," dodaja Škrabar.

Ljubezen je morda res postala težje dosegljiva v digitalnem svetu, a ostaja povsod okoli nas. Tisti, ki verjamejo v moč pravih povezav, bodo ljubezen našli. Morda ne s potegom v levo ali desno, ampak z odprtim srcem in pristnim pristopom. "Predvsem je treba pazit na iskrenost in neresničnost na drugi strani," zaključi Pleško.

V Sloveniji je bilo lani med prebivalci, starimi 15 let ali več, 43 odstotkov samskih oziroma nikoli poročenih, pri čemer so vključeni tudi tisti v zunajzakonskih skupnostih. Povprečna starost prvič poročenih se nenehno zvišuje. Ženini so bili pred 25 leti v povprečju stari 29 let, leta 2023 pa že 33 let. Neveste so se leta 2000 prvič poročile pri 26 letih, predlani pa pri 31 letih.