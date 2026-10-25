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Slovenija

Je izid superreferenduma spremenil domačo politično realnost?

Ljubljana, 25. 10. 2026 19.16 pred 52 minutami 2 min branja 29

Avtor:
Anže Božič
Raziskava Mediana

Kakšna so najnovejša strankarska razmerja v državi? Je izid nedavnega superreferenduma spremenil domačo politično realnost? Na vrhu lestvice politikov se je zgodila rošada. Najnovejši politični utrip so za nas izmerili v Inštitutu Mediana.

Janševa vlada je po dveh dobljenih in dveh izgubljenih referendumih pridobila nekaj javne podpore. Delo ministrske ekipe podpirajo štirje od desetih vprašanih (39,8 %), nasprotuje mu slaba polovica (48,0 %) anketirancev. Neopredeljenih je manj kot prejšnji mesec (12,2 %).

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SDS ostaja v vodstvu, a je zmanjšala prednost pred Svobodo

Kaj pa stranke? Slovenska demokratska stranka je izgubila nekaj podpore, a ostaja vodilna. Če bi bile volitve danes, bi prepričala skoraj 22 odstotkov volivcev (21,8 %). Janševi so tako zmanjšali prednost pred Golobovo Svobodo, ki bi prepričala skoraj petino vprašanih (19,4 %). Na tretjem mestu so Hanovi Socialni demokrati (8,3 %) za las prehiteli Vrtovčev trojček okoli Nove Slovenije (7,9 %). Levica ohranja peto mesto (6,5 %).

Sledijo Demokrati Anžeta Logarja (3,7 %), Resnica Zorana Stevanovića (3,4 %) in še Prerod Vladimirja Prebiliča (1,7 %). Podpora ostalih strank ostaja razdrobljena v šestih odstotkih (6,2 %).

14 odstotkov vprašanih ne ve, katero stranko bi izbrali. Dobrih 5 odstotkov (5,4 %) ne bi izbralo nobene. Ostali niso želeli odgovoriti.

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Rošada na vrhu lestvice politikov

Na lestvici politikov pa rošada na vrhu. Volivci so znova najbolje ocenili predsednico republike Natašo Pirc Musar, pri čemer je bila anketa izvedena še pred njeno odpovedjo sodelovanja na državni proslavi. S tem je prehitela prvaka SD Matjaža Hana. Tretjo najboljšo povprečno oceno pa so volivci tokrat podelili notranjemu ministru Franciju Matozu.

Rezultati raziskave Mediana
Rezultati raziskave Mediana
FOTO: POP TV

Finančni minister Andrej Šircelj je peti. Prvak NSi Jernej Vrtovec je napredoval na sedmo mesto, najvišji skok, za devet mest, pa je tokrat uspel premierju Janezu Janši.

Prvak Demokratov Anže Logar je na polovici lestvice. Za njim je zdravstveni minister Tadej Ostrc. Oba sta po sagi z odstopom njune strankarske kolegice Tee Košir izgubila nekaj mest.

Prvak Gibanja Svoboda Robert Golob je nazadoval na petnajsto mesto, prvi obraz Levice Luka Mesec pa napredoval na šestnajsto. S tem je prehitel strankarsko sokoordinatorko Asto Vrečko.

Najslabšo povprečno oceno pa so volivci tudi tokrat podelili predsedniku Resnice in državnega zbora Zoranu Stevanoviću.

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KOMENTARJI29

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Kostorog
25. 10. 2026 20.07
Sploh mi ni jasno zakaj se imajo pripadniki sdss za večje Slovence od ostalih, to me na nekaj zgodovinskega spominja, ne daj bog. Njihov brezmadežni idol stalno ponavlja mantro o slovenstvu, pa glih on....? Stalno poveličujejo harmoniko ki združuje Slovence, pa so se kdaj vprašali če je to naš instrument ali samo kopiramo avstrijsko melonijo ki jo je tudi sram da je Slovenka, runkeljni sdss pa v jok in potem še naši vnuki ali bodo še peli slovenske pesmi, bodo ampak pod taktirko in vodstvom bolnikovega idola thomsona. No to so ti naši veliki zavedni Slovenci. 🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑 +🐏.
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+1
1 0
brabusednet
25. 10. 2026 20.05
Vsak pameten noče Venezuele ali Kube le levičarjem
Odgovori
+1
1 0
BroNo1
25. 10. 2026 20.04
Samo jamranje, a nesposobni Golob ni znal sestaviti vlade….torej, naj zdaj da mir in pusti, da drugi delajo….
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+2
2 0
Dvigalo
25. 10. 2026 20.03
Gospodarski minister pobegnil, premiera izžvižgali, podpora pada…počasi spakirajte kovčke in Resnično adijo!
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-1
0 1
anabanana
25. 10. 2026 20.03
Medijana 🤐🫣
Odgovori
+1
1 0
Omizje
25. 10. 2026 19.52
komanda kufr dnara odnes na mediano
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+4
5 1
Arguss
25. 10. 2026 19.48
GS volijo TV press prestrašenci v poznih letih penzije.Dejstvo
Odgovori
+4
7 3
brezveze13
25. 10. 2026 19.47
ta medijana je merilo samo zase in rtv-ja če smo realni kako lahko nekdo ceni delo parlamenta in v njem svobodo kateri člani nimajo osnovne kulture obnašanja, v kolikor bi bili v parlamentu ljudje podobnega obnašanja v bivši yugi bi bil goli otok premajhen ali si ljudje res tako želijo nazaj in poterebujejo totalitarno komando , tega ne verjamem , sploh ne ko gledam kateri so najbolj glasni v parlamentu, večina tisti ki so bili v lasu prejšnjega režima še v ovarisu in živijo ob bajkah svojih prednikov zagrizenih komunistov in gostilniških čenčah
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+5
6 1
JanezOrban
25. 10. 2026 19.41
SDS vedno na prvem mestu,zgubi pa vedno volitve!
Odgovori
+3
12 9
MasteRbee
25. 10. 2026 19.56
Vučič tudi v Srbiji "prav" prešteje
Odgovori
-2
0 2
Žmavc
25. 10. 2026 19.38
Vlada dela dobro.
Odgovori
+2
12 10
MasteRbee
25. 10. 2026 19.38
Prihaja nov referendum, ki bo pokazal, ali je ideologija že preplavila človeški um. Janši bo vsak izid po svoje neugoden. Ta darilni bon je naumil trojček NSi Logar in Stevo... Kot pravi pregovor: neumen je tisti, ki ponuja 1,2 milijarde, še bolj neumen pa tisti, ki to ne vzame.
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+3
5 2
Čudovita zima
25. 10. 2026 19.38
Država v prostem padu, boli me ...
Odgovori
-10
0 10
zrela hruška
25. 10. 2026 19.37
že vidim fešto, ko se bomo znebili janeza in jansistov. ima boga in karme... 😁😅
Odgovori
-4
10 14
mamico_vam...
25. 10. 2026 19.47
odpadu bos ko zrela hruska😁
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+1
6 5
Bella Ciao1
25. 10. 2026 19.33
Kriminalcem prevarantom padajo maske. Bravo kristjani ..res imate moralo.
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-4
7 11
Žmavc
25. 10. 2026 19.36
Hm... Ankete pravijo drugače.
Odgovori
+7
8 1
MasteRbee
25. 10. 2026 19.29
Stran vržen denar. Volitve bodo čez tri leta in do takrat se bo marsikaj zgodilo.
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+9
12 3
PredsednikSveta
25. 10. 2026 19.24
Men je najboljše ker vem da Stevotu tiktaka ura.
Odgovori
-7
8 15
Arguss
25. 10. 2026 19.29
Ti ne veš nič
Odgovori
+6
10 4
Bbcc12
25. 10. 2026 19.30
Ti še manj.
Odgovori
-7
3 10
St. Gallen
25. 10. 2026 19.47
Vedno se bo naselse drugi Stevo, pa tretji Stevo, pa cetrti tudi ....
Odgovori
+5
5 0
chronic
25. 10. 2026 19.23
Študentsko gibanje v Srbiji je identično Svobodi. Nov veter, a verjetno nesposoben, da bi kaj naredil... in čez par let ga vržeš iz oblasti, da nazaj pride nekdo kot je Janša, ki štrene meša že več kot 30 let.
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+1
6 5
Arguss
25. 10. 2026 19.22
Svoboda je samo gibanje in ne stranka.
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+6
12 6
Bbcc12
25. 10. 2026 19.30
SDS je strankarsko diktatorsko gibanje.
Odgovori
-9
6 15
Bella Ciao1
25. 10. 2026 19.33
Kriminal po Goebbelsovo
Odgovori
-3
5 8
Arguss
25. 10. 2026 19.39
Tiho bodite, ker ste proti Sloveniji.
Odgovori
+7
8 1
mali.mato
25. 10. 2026 19.58
Svoboda je sekta v kateri se zbirajo antijanšisti.
Odgovori
+1
2 1
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