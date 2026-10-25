Je izid superreferenduma spremenil domačo politično realnost?

Janševa vlada je po dveh dobljenih in dveh izgubljenih referendumih pridobila nekaj javne podpore. Delo ministrske ekipe podpirajo štirje od desetih vprašanih (39,8 %), nasprotuje mu slaba polovica (48,0 %) anketirancev. Neopredeljenih je manj kot prejšnji mesec (12,2 %).

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SDS ostaja v vodstvu, a je zmanjšala prednost pred Svobodo

Kaj pa stranke? Slovenska demokratska stranka je izgubila nekaj podpore, a ostaja vodilna. Če bi bile volitve danes, bi prepričala skoraj 22 odstotkov volivcev (21,8 %). Janševi so tako zmanjšali prednost pred Golobovo Svobodo, ki bi prepričala skoraj petino vprašanih (19,4 %). Na tretjem mestu so Hanovi Socialni demokrati (8,3 %) za las prehiteli Vrtovčev trojček okoli Nove Slovenije (7,9 %). Levica ohranja peto mesto (6,5 %). Sledijo Demokrati Anžeta Logarja (3,7 %), Resnica Zorana Stevanovića (3,4 %) in še Prerod Vladimirja Prebiliča (1,7 %). Podpora ostalih strank ostaja razdrobljena v šestih odstotkih (6,2 %). 14 odstotkov vprašanih ne ve, katero stranko bi izbrali. Dobrih 5 odstotkov (5,4 %) ne bi izbralo nobene. Ostali niso želeli odgovoriti.

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Rošada na vrhu lestvice politikov

Na lestvici politikov pa rošada na vrhu. Volivci so znova najbolje ocenili predsednico republike Natašo Pirc Musar, pri čemer je bila anketa izvedena še pred njeno odpovedjo sodelovanja na državni proslavi. S tem je prehitela prvaka SD Matjaža Hana. Tretjo najboljšo povprečno oceno pa so volivci tokrat podelili notranjemu ministru Franciju Matozu.

Rezultati raziskave Mediana FOTO: POP TV

Finančni minister Andrej Šircelj je peti. Prvak NSi Jernej Vrtovec je napredoval na sedmo mesto, najvišji skok, za devet mest, pa je tokrat uspel premierju Janezu Janši. Prvak Demokratov Anže Logar je na polovici lestvice. Za njim je zdravstveni minister Tadej Ostrc. Oba sta po sagi z odstopom njune strankarske kolegice Tee Košir izgubila nekaj mest. Prvak Gibanja Svoboda Robert Golob je nazadoval na petnajsto mesto, prvi obraz Levice Luka Mesec pa napredoval na šestnajsto. S tem je prehitel strankarsko sokoordinatorko Asto Vrečko. Najslabšo povprečno oceno pa so volivci tudi tokrat podelili predsedniku Resnice in državnega zbora Zoranu Stevanoviću.